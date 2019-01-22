Все кандидаты в верховные судьи Грузии объявили о самоотводе

22 января 2019, 15:53

10 претендентов на посты в Верховном суде Грузии 21 января расценили требования к парламенту пересмотреть список кандидатур как давление на судебную власть.

Как писал "Кавказский узел", 21 января участники акции протеста в Тбилиси потребовали отставки председателя Апелляционного суда и членов Высшего совета юстиции, которые одобрили список кандидатов в судьи Верховного суда. Совет юстиции счел, что эти требования продиктованы личными интересами протестующих.

27 декабря 2018 года председатель юридического комитета парламента Грузии Екатерина Беселия ушла в отставку, заявив о непрозрачном отборе кандидатов на пост председателя Верховного суда страны. По словам Беселия, среди кандидатов есть судьи, причастные к политическим преследованиям во времена Саакашвили. Правящая партия пытается назначить подконтрольных себе судей, заявили опрошенные "Кавказским узлом" оппозиционеры.

Кандидаты в судьи Верховного суда 21 января распространили обращение к парламенту с просьбой не рассматривать их кандидатуры, так как в их адрес были сделаны "неэтичные и оскорбительные заявления". Кроме того, они расценили недовольство кандидатурами и требования пересмотра списка как давление на судебную власть.

Согласно заявлению, решение кандидатов о самоотводе принято для того, чтобы "определенные группы" не смогли использовать этот вопрос в политических целях, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Происходила искусственная попытка дискредитации политическими группами и неправительственными организациями, в интересы которых, думаю, не входит оздоровление, усиление суда и быстрое и эффективное принятие важных для него вопросов. Критика и жесткие рекомендации приемлемы тогда, когда они обоснованы и рациональны", - пояснил в эфире телекомпании "Рустави 2" один из кандидатов Мераб Габинашвили.

По словам Габинашвили, вопрос представления кандидатов в судьи перерос в "личные оскорбления и дискредитацию кандидатов", передал корреспондент "Кавказского узла".

Заявление подписали все 10 кандидатов: Мариам Цискадзе, Нино Кадагидзе, Михаил Чинчаладзе, Паата Силагадзе, Дмитрий Гвритишвили, Мераб Габинашвили, Нино Сандодзе, Тамар Алания, Георгий Ткавадзе и Георгий Микаутадзе, сообщило 21 января "Интерпрессньюс".

Авторы обращения подчеркнули, что законодательство Грузии не предусматривает возможности отзыва кандидатов, выдвинутых Высшим советом юстиции, поэтому кандидаты в судьи попросили парламент не давать хода рассмотрению их кандидатур, уточнило издание.