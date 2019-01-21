Здание Высшего совета юстиции Грузии. Фото: Пресс-служба Радио Свобода (RFE/RL)

21 января 2019, 17:15

Протестующие потребовали отставки членов Высшего совета юстиции Грузии

Председатель Апелляционного суда и члены Высшего совета юстиции, одобрившие список кандидатов в судьи Верховного суда, должны уйти в отставку, заявили участники акции протеста в Тбилиси. Совет юстиции считает, что эти требования продиктованы личными интересами протестующих.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 декабря 2018 года председатель юридического комитета парламента Грузии Екатерина Беселия ушла в отставку, заявив о непрозрачном отборе кандидатов на пост председателя Верховного суда страны. По словам Беселии, среди кандидатов есть судьи, причастные к политическим преследованиям во времена Саакашвили.

Список кандидатов в судьи Верховного суда, вызвавший бурную критику, не будет вынесен на голосование в парламенте, заявила 16 января вице-спикера парламента Тамар Чугошвили. Правящая партия согласилась установить принципы отбора кандидатов в судьи под давлением общественности, но это не приведет к изменению ситуации, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

В Тбилиси в первой половине дня прошла акция перед зданием, в котором размещается Высший совет юстиции. Ее участники выразили недовольство обнародованным списком кандидатов в судьи Верховного суда, назначаемых бессрочно. Протестующие приняли меморандум, состоящий из четырех требований к Высшему совету юстиции.

Меморандум оговаривает отставку всех членов Высшего совета юстиции, поддержавших список кандидатов в судьи Верховного суда, отставку председателя Апелляционного суда в Тбилиси Михаила Чинчаладзе и судьи Левана Мурусидзе. Также парламент должен незамедлительно разработать прозрачные и объективные критерии отбора кандидатов в судьи Верховного суда, а новый состав Высшего совета юстиции должен отобрать кандидатов в судьи Верховного суда, говорится в меморандуме, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Чинчаладзе и Мурусидзе - символы подчиненности, поэтому они должны покинуть должности. Также должна быть проведена широкая дискуссия по рассмотрению критериев и процедур составления списка после обновления Высшего совета юстиции", - пояснил участник акции, руководитель неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов" Сулхан Саладзе в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2".

В свою очередь руководитель НПО "Международная прозрачность - Грузия" Екатерина Гигаури сказала в эфире телекомпании, что в судебной  системе находится примерно 20 человек, которым при президенте Саакашвили давали конкретные указания по принятию решений. "Сегодня мы видим, что эти люди еще сильнее укрепились во власти, и у них есть возможность давать инструкции всему обществу и парламенту, кого избирать и как избирать, и вообще, что делать с судом", - сказала она.

Протест направлен против клановости в судебной системе, заявила член Высшего совета юстиции Анна Долидзе, также опротестовывающая список кандидатов в судьи ВС.

Оппозиция предложила привлечь зарубежных специалистов

Оппозиционный альянс "Сила в единстве" предложил ввести в Высший совет юстиции совет экспертов, состоящий из иностранных специалистов - судей высокого ранга влиятельных европейских стран и представителей таких международных организаций, как Евросоюз, ОБСЕ или Всемирный банк. "Мы выступаем с инициативой полностью использовать европейскую практику, разработанную европейскими странами именно для стран, желающих евроинтеграции, но имеющих серьезные проблемы с развитием судебной системы",  - сказал на брифинге один из лидеров альянса Георгий Вашадзе.

Этой программой уже пользуются Украина и Молдова, отметил он. Так, на Украине из 100 кандидатов в судьи Антикоррупционного суда совет экспертов наложил вето на 49 человек, сказал Вашадзе.

Альянс предлагает начать межпартийные консультации по этому вопросу, считая, это основным механизмом для существенного изменения ситуации в судебной системе и поддержал требования протестующих по пересмотрю кандидатур в судьи Верховного суда.

Высший совет юстиции раскритиковал требования протестующих

Представители Высшего совета юстиции считают, что участниками акции движут личные интересы. "Мы ясно увидели, что нет никаких разговоров о регуляциях, и это только выдуманная ложь. Никто не хочет регуляций, происходит целенаправленное преследование конкретных судей и членов Высшего совета юстиции из-за принятого решения с полным соблюдением Конституции и закона "Об общих судах"". - сзаявил секретарь Высшего совета юстиции Георгий Микаутадзе в эфире грузинской телекомпании "Имеди".

С ним согласен и член Высшего совета юстиции Дмитрий Гвритишвили, назвавший акцию протеста и требования ее участников "фарсом".

Примечание:

"Адвокаты раскритиковали способ отбора кандидатов на пост главы ВС Грузии", "Кандидат на пост главы ВС Грузии отменила выступление в парламенте", "Transparency International-Грузия" отказалась предложить кандидата на пост главы Верховного суда".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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