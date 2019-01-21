Резонанс в соцсетях вызвало ДТП с автобусом на пешеходной зоне в Ростове-на-Дону

21 января 2019, 00:47

Момент ДТП с неуправляемым пассажирским автобусом в центре Ростова-на Дону попал на видео. Пользователи в социальных сетях отметили, что лишь по счастливой случайности обошлось без жертв, обратив внимание, что это уже не первый подобный случай.

Авария произошла в воскресенье днем, 20 января, возле остановки "Центральный рынок" на улице Соборной, рассказали очевидцы.

По их словам, "водитель ненадолго отошел, и автобус покатился, сметая все на своем пути", сообщил сайт DonDay.

Свидетели ДТП предположили, что водитель забыл поставить автобус на ручной тормоз, написало интернет-издание donnews.ru.

В социальных сетях появились фотографии и видео с места происшествия. Так, на фото, опубликованных в 15.46 мск 20 января на странице сообщества "Типичный Ростов-на-Дону" в социальной сети "ВКонтакте" (96 758 подписчиков), видно, что автобус снес лавочку, урну, дорожный знак и кадку для растений. В самом автобусе выбиты стекла и множественные вмятины.

Момент резонансного ДТП попал на видео. "Водитель вышел из автобуса по своим делам. В это время машина покатилась назад, зацепив другой автобус, переехала через дорогу и ударилась в кадку с деревом, лавочку, знак. От удара кадка развалилась на части, знак повалился. Пешеходы не пострадали. Ущерб от этой халатности - сотни тысяч рублей", - говорится в описании к ролику, обнародованному на странице сообщества "Ростов-на-Дону Главный" (28 428 подписчиков) в Instagram.

На ролике, который по состоянию на 00.40 мск просмотрели 3 255 пользователей, видно, что водитель бежит за автобусом №78 и пытается запрыгнуть в кабину, однако ему так и не удалось остановить транспорт. Также на видео видны люди, разбегающиеся в стороны от движущегося на них автобуса. Некоторые из них отреагировали на угрозу в самый последний момент.

"Жаль, что-то забыл или ручник не работал, или что-то ещё. Хорошо не задавил никого", - написала olgasorokina5244 на странице сообщества "Ростов-на-Дону - Наш Город" (73 832 подписчика) в Instagram.

"Виноват только водитель, он отвечает за свое транспортное средство", - высказался valiko.nedelina.

"Кадка, это мелочи. Слава Богу, что без жертв. Вот такие у нас водители. Странно, что он пообедать домой не зашёл, видимо, профессионализм у него зашкаливает, и у тех, кто брал его на работу", - иронично прокомментировал пользователь lilia_glushko_ на странице сообщества Vkurserostov (93 967 подписчиков) в Instagram.

"А вы сядьте на их место и поработайте, сколько они работают, а потом пишите свои комментарии. Это водителя не оправдывает, но все же", - присоединился к дискуссии пользователь под ником my3ann.

"Ведь и не первый подобный случай зачем таким водителям доверять новые автобусы. Да и вообще, хорошо, что никого не задавил", - написал 20 января Алексей Тыквин на странице "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону" (415 787 подписчиков) в соцсети "ВКонтакте".

По состоянию на 00.40 мск на сайтах Главного управления МВД, ГИБДД и МЧС Ростовской области нет информации о ДТП с автобусом в центре Ростова.