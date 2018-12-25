Не менее двух человек пострадали при ДТП с автобусом в Ростовской области

Автобус с пассажирами сегодня съехал в кювет с трассы в Ростовской области, два человека получили травмы, сообщила полиция. В больницу поступило пять пострадавших при аварии, уточнили в свою очередь врачи.

Авария произошла в Милютинском районе на 61-м километре автодороги "Кашары-Морозовск".

"Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и допустил съезд с дороги", - цитирует представителя Главного управления МВД по Ростовской области РИА "Новости". Предварительно, пострадали двое, отметил сотрудник ведомства.

В больницу Милютинского района были доставлены пять человек с различными травмами, пишет со ссылкой на сотрудника медучреждения DonDay. Их жизни ничего не угрожает, врачи проводят их обследование, добавил сотрудник больницы.



На сайте Главного управления МВД по Ростовской области нет информации о ДТП на 21.10 мск. Информации о пострадавших на сайте Минздрава Ростовской области на 21.10 также нет.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 декабря пять человек, в том числе три подростка, пострадали при столкновении трех машин в Красносулинском районе.