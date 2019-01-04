04 января 2019, 09:00
Возобновлено движение автобусов по трассе в Ростовской области
Сняты ограничения на проезд пассажирского транспорта по участку трассы М-4 "Дон" в Ростовской области, введенные из-за снегопада, сообщило МЧС.
Как писал "Кавказский узел", движение пассажирского транспорта на отрезке федеральной трассы М-4 "Дон" в Ростовской области было запрещено с 20.40 мск 3 января из-за снегопада.
"Временное ограничение для движения пассажирского транспорта на трассе М-4 "Дон" (с 777-го по 914-й километр) в связи с погодными условиями снято. Дороги в проезжем состоянии", - сообщило сегодня ГУ МЧС по Ростовской области на своем сайте.
Ведомство уточнило, что информация о снятии ограничений на участке трассы поступила в МЧС в 03.20 мск от УГИБДД по региону.
"Две автодороги закрыты на Ставрополье", "Электроснабжение ставропольских сел восстановлено после урагана", "Соцобъекты на Ставрополье повреждены после сильного ветра".
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04 января 2019, 09:00
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Возобновлено движение автобусов по трассе в Ростовской области
Сняты ограничения на проезд пассажирского транспорта по участку трассы М-4 "Дон" в Ростовской области, введенные из-за снегопада, сообщило МЧС.
04 января 2019, 08:06
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