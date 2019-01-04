Участок трассы в Ростовской области закрыт для автобусов из-за непогоды

Движение пассажирского транспорта на отрезке федеральной трассы М-4 "Дон" в Ростовской области запрещено из-за снегопада, сообщила полиция.

Ограничения на перевозку пассажиров на участке длиной около 300 километров ввели с 20.40 мск 3 января.

"В связи с возникновением неблагоприятных природно-климатических условий, обусловленных снегопадом... введено временное прекращение движения пассажирских транспортных средств на автодороге М-4 "Дон" с 1026-го по 777-й километр", - сообщило 3 января Главное управление МВД по Ростовской области.

Сотрудники ГИБДД патрулируют автодороги, чтобы в случае необходимости оказать помощь водителям, и просят их быть осторожными на федеральных и региональных дорогах, пишет со ссылкой на пресс-службу ведомства Donday.

"Кавказский узел" писал, что вечером 1 декабря 2018 года из-за гололеда для автобусов было закрыто движение по трассе между Ростовом-на-Дону и Таганрогом, также были введены ограничения на автодорогах Ростов — Азов, Азов — Ейск, Азов — Староминская, Азов — Самарское и Ростов — Рогожкино. На следующий день ограничения движения были сняты.