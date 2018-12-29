29 декабря 2018, 22:46

Двое полицейских пострадали при ДТП в Ростове-на-Дону

Два сотрудника дорожно-постовой службы были доставлены в больницу после аварии, в которую они попали, преследуя автомобиль нарушителя в Ростове-на-Дону.

По данным МВД, в ночь на 28 декабря полицейские преследовали автомобиль "Тойота". "На перекрестке водитель Hyundai Solaris не уступил дорогу патрульному автомобилю, что привело к столкновению. От удара автомобиль ДПС отбросило на тротуар, в мачту электроосвещения и аптечный пункт", - сообщили в ведомстве.

Два сотрудника ДПС в результате аварии получили травмы и были доставлены в больницу, пишет со ссылкой на представителя ГУ МВД по Ростовской области "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что 26 декабря два человека получили травмы в результате аварии автобуса в Ростовской области. Автобус с пассажирами съехал с трассы в кювет.

Примечание:

"Не менее двух человек пострадали при ДТП с автобусом в Ростовской области", "Водитель задержан после ДТП с тремя подростками в Волгограде", "Пять человек пострадали при ДТП в Ростовской области".

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