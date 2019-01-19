Гуковские шахтеры на пикете потребовали решить вопрос с углем

19 января 2019, 16:40

Бывшие сотрудники "Кингкоула" сегодня на пикете пожаловались, что так и не получили выплаты долгов по зарплате и гуманитарный уголь. Замгубернатора Ростовской области пообещал найти организацию, на которую можно выписать обещанный горнякам уголь, сообщила член инициативной группы Татьяна Авачёва.

Как писал "Кавказский узел", гуковские шахтеры регулярно проводят пикеты, требуя выплаты задолженности по зарплате и пайковому углю. Низких зарплат и пенсий едва хватает на продукты, топливо для обогрева домов купить не на что, пожаловались бывшие сотрудники "Кингкоула" на пикете перед Новым годом. 12 января на пикете они заявили, что готовы начать голодовку, чтобы добиться от властей выплаты долгов по зарплате.

Сегодня утром на пикет на площади возле ДК шахты "Ростовская" собралось 40 бывших горняков компании "Кингкоул". Люди заявили о своем недовольстве тем, что выплаты прекратились, а обещанный уголь так и не привезли. На шахте "Садкинская", откуда должно было поступить 100 тон гуманитарного угля, горнякам сказали, что его нужно выписывать на организацию, а не на конкретных людей, и из-за этого произошла заминка.

На встрече в правительстве Ростовской области 12 декабря 2018 года гуковским горнякам было обещано 100 тонн гуманитарного угля, который согласилась предоставить шахта "Садкинская". Чтобы не замерзнуть, гуковцам приходится пилить деревья на своих участках и брать кредиты.

К поиску выхода из сложившейся ситуации подключился заместитель губернатора Ростовской области Михаил Тихонов, сообщила член инициативной группы Татьяна Авачёва. Чиновник, по словам Авачёвой, пообещал помочь найти организацию, на которую можно выписать уголь.

"Люди мёрзнут, Акоп Бабаян уже две недели болеет и не может вылечиться из-за того, что нечем топить жилище", - рассказала Татьяна Авачёва корреспонденту "Кавказского узла", присутствовавшему на акции.

Вопрос о начале голодовки пока не решен, также сообщила Татьяна Авачёва. "Сейчас у кого-то здоровье не позволяет, кто-то не может бросить дом, нужно печь топить, возможно, людей запугали", - отметила она.

Участник пикета Александр Мезенцев заявил корреспонденту "Кавказского узла", что на эти акции ездит в надежде получить уголь. "В первую партию на получения угля не попал, и на пикеты я приезжаю только в надежде получить уголь - хотя бы две тонны, - рассказал мужчина. - Сын мой работал по осени на уборке парка, спиливали старые деревья, вот оттуда я навозил дров, ими и топлю. Прошлую зиму истопил весь забор, купить хотя бы тонну угля, у меня нет денег. Уголь стоит 7-8 тысяч, а у меня пенсия 11".

На такую же проблему пожаловалась Екатерина Шумкина. "В первую очередь я не попала, и, чтобы не мёрзнуть, пришлось занять 15 тысяч рублей, чтобы купить две тонны угля. Живу я с мужем и дочкой, у мужа пенсия небольшая, у меня по инвалидности пенсия минимальная. И теперь долг, который образовался из-за покупки угля, будем отдавать с пенсий, а на что жить, просто не знаю", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" женщина.

Анна Ермакова также не получила гуманитарный уголь. "Сейчас я попилила все деревья во дворе, не осталось ни одного дерева, - рассказал она корреспонденту "Кавказского узла". - Я живу одна, пенсия у меня 8 тысяч, купила осенью тонну угля за 7 тысяч 300 рублей и 700 отдала за привоз. Этим углём топила, но он закончился, и пришлось пилить деревья, что буду делать дальше, я не знаю".

Александр Ильяев получил две тонны гуманитарного угля, но говорит, что его не хватит до конца зимы. "От двух тонн осталось меньше половины. Погода часто меняется - то мороз, то потепление, и когда температура воздуха плюсовая, я топлю дровами, которые насобирал летом, когда была опиловка старых деревьев. Ситуация, конечно, сложная, сейчас живёшь - не радуешься, а думаешь, как выжить", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" мужчина.

Собравшимся на пикете горнякам Татьяна Авачёва рассказала, что на этой неделе встреча с конкурсными управляющими отменили из-за плохой погоды - ситуация на дорогах была не простая, и конкурсные не смогли приехать.

На встрече 12 декабря 2018 года чиновники пообещали горнякам на расширенной встрече в ближайшие время обсудить вопросы изыскания средств для погашения оставшейся части задолженности. На этой встрече должны присутствовать представители Министерства промышленности и энергетики Ростовской области, конкурсные управляющие, представители прокуратуры, депутат областного заксобрания Сергей Михалев и депутат Госдумы России Александр Каминский.

"Встреча пройдёт уже на следующей неделе, об этом есть договорённость, также на встрече будут присутствовать кто-то из гуковской администрации. На встречу пойдёт инициативная группа и люди, которые ещё не сдали документы - у кого 15-20% [невыплаченных долгов], решения судов по углю, чтобы конкурсный включил это в конкурсную массу", - сообщила Татьяна Авачёва.

Новости о протестах шахтеров в Ростовской области "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится материал "Шахты Ростовской области: аварии и протесты" и биографическая справка о Татьяне Авачёвой.