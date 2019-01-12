Гуковские шахтеры на пикете пригрозили властям голодовкой

Бывшие сотрудники "Кингкоула" готовы начать голодовку, чтобы добиться от властей выплаты долгов по зарплате, сообщила представитель горняков. Участники пикета в Гуково пожаловались на то, что так и не получили обещанный гуманитарный уголь.

Как сообщал "Кавказский узел", гуковские шахтеры регулярно проводят пикеты, требуя выплаты задолженности по зарплате и пайковому углю. Низких зарплат и пенсий едва хватает на продукты, топливо для обогрева домов купить не на что, пожаловались бывшие сотрудники "Кингкоула" на пикете перед Новым годом.

Сегодня на пикет возле ДК шахты "Ростовская" в Гуково собрались 45 бывших сотрудников компании "Кингкоул", передал присутствовавший на акции корреспондент "Кавказского узла".

Часть тех, кто хотел приехать на акцию протеста, не смогли это сделать, рассказала член инициативной группы Татьяна Авачёва. Из-за сильного ветра и плохо убранных от снега и наледи дорог некоторые маршрутки по городу не ходили, не смогли приехать те, кто приезжает на пикет на велосипедах, пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

На сегодняшнем пикете шахтеры обсуждали готовящуюся голодовку. Было решено до следующего пикета определить ее участников, назначить дату начала акции и разослать во все инстанции уведомления о начале голодовки. Желание присоединиться к голодовке выразили несколько участников пикета.

"Мы не получаем никаких выплат более полугода - последние выплаты были еще в июле 2018 года. Власти совсем о нас забыли, и голодовка - это шаг подтолкнуть их к реальным действиям. По нашим подсчетам, должны нам еще около 106 миллионов", - рассказала Татьяна Авачёва.

По ее словам, голодовка будет проходить в Зверево, на квартире Валерия Дьяконова. Планируется что в голодовке примут участие пять-шесть человек - столько, сколько удобно может поместиться в этой квартире, сказала Татьяна Авачёва.

Протестующие мерзнут в домах из-за нехватки топлива

Она посетовала на то, что шахта "Садкинская" не предоставила обещанные властями 100 тонн гуманитарного угля. Это объяснили тем, что уголь могут оформить только на организацию, а не на двух шахтеров, которые предоставили документы. "Такая практика не нова, ранее нам так и выписывали уголь с других предприятий. И сейчас в сложившейся ситуации Гуковский профсоюз начал искать такое предприятие, на которое можно выписать уголь", - рассказала Авачёва.

На встрече в правительстве Ростовской области 12 декабря 2018 года гуковским горнякам было обещано 100 тонн гуманитарного угля, который согласилась предоставить шахта "Садкинская". Чтобы не замерзнуть, гуковцам приходится пилить деревья на своих участках и брать кредиты.

Участник пикета Акоп Бабаян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что пришел на акцию протеста именно из-за угля. "Я заболел, у меня высокая температура из-за того, что не могу нормально топить печь. В доме у меня очень холодно - топлю дровами, которые собираю на улице. Спать приходится в одежде, из-за чего я сильно заболел. Температура высокая, нужно идти в больницы. Я-то и пришел на пикет, несмотря на болезнь, чтобы узнать, когда привезут гуманитарный уголь", - пояснил мужчина.

Рудько Роза сообщила, что вынуждена была закрыть дом и перебраться жить к дочери. "Топить мне нечем, денег на покупку нет - мне не хватает пенсии, чтобы купить уголь. Мне, конечно, неудобно жить у дочери, стеснять ее, поэтому я, можно сказать, прихожу к ней только на ночевку, а целые дни провожу на улице, гуляю по городу. Если ситуация с углем не решится - не знаю, что даже делать. Это, конечно, не жизнь", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Гуково -4 градуса при ветре скоростью 11 м/с. Ночью температура не изменится, а ветер усилится до 13 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.

Следующий пикет намечен на 19 января, сообщила Татьяна Авачёва.

Новости о протестах шахтеров в Ростовской области "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится материал "Шахты Ростовской области: аварии и протесты" и биографическая справка о Татьяне Авачёвой.