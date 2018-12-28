Гуковские шахтеры рассказали об острой нехватке денег

28 декабря 2018, 16:50

Низких зарплат и пенсий едва хватает на продукты, топливо для обогрева домов купить не на что, пожаловались бывшие сотрудники "Кингкоула". Протестующие заявили о намерении продолжать пикеты до получения от властей Ростовской области всех причитающихся выплат. Как писал "Кавказский узел", на встрече в правительстве Ростовской области 12 декабря гуковским горнякам было обещано 100 тонн гуманитарного угля, который согласилась предоставить шахта "Садкинская". Чтобы не замерзнуть, гуковцам приходится пилить деревья на своих участках и брать кредиты. 28 ноября 44 бывших сотрудника обанкротившейся группы компаний "Кингкоул" получили по две тонны угля от шахты "Обуховская". Денежных выплат шахтеры не получают уже полгода, сроки погашения оставшейся части задолженности власти не называют. По подсчетам шахтеров, им должны 100 миллионов рублей.

Протестующие устроили на пикете праздник для детей

Сегодня возле ДК шахты "Ростовская" в Гуково собрались 70 бывших работников "Кингкоула" и 30 их детей и внуков. О проблемах говорили мало. Двое пикетчиков переоделись в Дедов морозов, пришли и протестующие в костюме Снегурочки и Свиньи - символа наступающего года по восточному календарю. Собравшиеся пели песни, частушки, дети рассказывали стишки, за это им давали шоколадки и игрушечных свинок. Кроме того, детям раздали 30 новогодних подарков от депутата Государственной думы от фракции КПРФ Николая Коломейцева, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на пикете.

Член инициативной группы Татьяна Авачёва рассказала собравшимся, что получила письмо из Росуглепрофа, в котором говорится об изменениях в законе об угле. С 1 января 2020 года шахтеры, которые проработали на государственных предприятиях угольной промышленности не менее 10 лет, но на пенсию ушли после работы в частных компаниях отрасли, получат право на бесплатный пайковой уголь. Люди 13 лет добивались внесения этих поправок, отметила Авачёва.

Она сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что два бывших работника угольной компании "Алмазная" подали документы на получение гуманитарного угля с шахты "Садкинская" - по 50 тонн на каждого. По данным Гуковского угольного профсоюза, эта партия гуманитарного угля будет доставлена в ближайшее время - скорее всего сразу после новогодних праздников, добавила представитель инициативной группы.

Бывшие шахтеры вынуждены экономить дрова и уголь

Жительница Гуково Ольга Фёдорова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что смогла насобирать на отопление восемь тысяч рублей и купила на них в прошлом месяце тонну угля. "Выживаем мы на пенсию мужа, я нигде не работаю. Оба болеем, и почти все деньги уходят на лекарства и коммуналку. Что остается - на продукты. Уголь стоит дорого, на зиму нужно шесть тонн, но таких денег у нас нет, поэтому приходится топить экономно. Очень надеемся на гуманитарный уголь, нас записали на вторую очередь", - отметила она.

Владимир Торопцев пожаловался, что топит печь раз в три дня, чтобы сэкономить тот небольшой запас угля, который остался с прошлого года. "Летом собирал дрова по всей округе. Осталось немного угля, но хватит этого ненадолго, поэтому уже сейчас приходится экономить. Если последние две недели погода была не морозная, то сейчас начало холодать, и синоптики передают, что в ближайшие дни на улице будет минус. На сколько хватит угля и дров, если установится холодная погода, я не знаю. В доме, конечно, холодно. Как можно согреть дом, если топишь печь раз в три дня? Очень надеюсь на то, что привезут гуманитарный уголь", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Гуково -7 градусов при скорости ветра 6 м/с, ночью столбик термометра опустится до -12. Ветер при этом усилится до 8 м/с. По меньшей мере до 2 января как дневные, так и ночные температуры будут отрицательными. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.

Надежда Деревнина, уже получившая две тонны гуманитарного угля, рассчитывает, что с учетом купленного за собственные деньги топлива этого хватит до весны. "Но вот праздничного настроения у меня нет никакого. "Кингкоул" остался должен мне еще 25 тысяч. Я работаю сейчас почтальоном, зарплата у меня четыре тысячи - минус все отчисления, и остается у меня три тысячи. Как на такие деньги можно прожить? Хорошо, дети помогают, и свое хозяйство небольшое. Думала, в следующем году хоть на пенсию уйду, но в связи с новыми пенсионными реформами придется проработать еще полгода. Какое может быть настроение, какие праздники с такой жизнью?" - пожаловалась женщина.

Татьяна Авачёва заявила, что пикеты продолжатся и в 2019 году, поскольку шахтеры намерены добиваться полной выплаты всех задолженностей. "Сейчас пройдут праздники, и снова будем собираться и требовать вернуть нам наше заработанное", - сказала она.

Новости о протестах шахтеров в Ростовской области "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Шахты Ростовской области: аварии и протесты".