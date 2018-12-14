Горняки в Гуково пожаловались на нехватку топлива для обогрева домов

14 декабря 2018, 18:38

Бывшие сотрудники "Кингкоула" на пикете в Гуково призвали ускорить доставку обещанных чиновниками 100 тонн гуманитарного угля. Чтобы не замерзнуть, гуковцам приходится пилить деревья на своих участках и брать кредиты.

Как писал "Кавказский узел", на встрече в правительстве Ростовской области 12 декабря гуковским горнякам было обещано 100 тонн гуманитарного угля, который согласилась предоставить шахта "Садкинская". Денежных выплат шахтеры не получают уже полгода, а власти не смогли назвать сроки погашения оставшейся части задолженности. По подсчетам шахтеров, им должны 100 миллионов рублей.

Бывшие работники "Кингкоула" регулярно проводят в Гуково акции протеста, требуя выплаты задолженности по зарплате и выдачи пайкового угля. 28 ноября 44 бывших сотрудника обанкротившейся группы компаний "Кингкоул" получили по две тонны угля от шахты "Обуховская".

На сегодняшнем пикете бывших работников "Кингкоула" в Гуково собрались 65 человек. Акция возле ДК шахты "Ростовской" продолжалась в течение часа, так как температура воздуха на улице достигла +1 градуса. В морозные дни пикетчики сокращают время акции до получаса, пояснила представитель инициативной группы горняков Татьяна Авачева корреспонденту "Кавказского узла".

Участники пикета обсудили итоги поездки инициативной группы в Ростов-на-Дону для встречи с чиновниками областного правительства. Основными вопросами для жителей Гуково остаются сроки погашения оставшейся задолженности и доставка гуманитарного угля. Пока все требования пикетчиков выполнены не будут, акции не прекратятся, подчеркнули горняки.

Партия угля с шахты "Садкинской", обещанная горнякам на встрече с чиновниками 12 декабря, пока не поступила.

"Прошло мало времени, но мы надеемся, что хотя бы до Нового года уголь привезут. Уголь не получили еще 100 человек, которые в нем остро нуждаются. Списки у нас давно готовы. Нам должны еще 200 тонн: сейчас, когда привезут 100 тонн, их разделят на 50 человек, каждый получит по 2 тонны. Следующие 100 тонн разделят на остальных 50 человек, тогда люди смогут пережить эту зиму", - сказала Татьяна Авачева корреспонденту "Кавказского узла".

Многие горняки с наступлением зимы снова оказались в критической ситуации, рассказали пикетчики. Любовь Тарасова пожаловалась, что не попала в итоговый первый список и не получила уголь, хотя готова была заплатить налог, из-за которого некоторые гуковцы отказались от угля.

"Сейчас я сметаю последнюю угольную пыль, та, что осталась, топить печь мне скоро будет нечем. Есть немного дров - помогли соседи, они меняли забор и старые доски отдали мне. Живу я на одну пенсию, и денег купить уголь у меня нет - я просто не в состоянии заплатить 7,5-8 тысяч тонну угля, а именно столько он стоит. Я надеюсь на гуманитарный уголь", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Анна Ермакова тоже не попала в первый список на получение гуманитарного угля, так как оказалась в больнице. "Летом я занимала деньги и смогла купить тонну угля. Этот уголь кончается, а денег купить еще угля у меня нет. Попросила соседа спилить мой орех, который рос во дворе, и вот сейчас я топлю им печь. Когда холодно, подсыпаю понемногу оставшийся уголь, но долго я не протяну, одна надежда на помощь. Пенсия у меня 8 тысяч, и большая часть уходит на еду и оплату коммунальных услуг. Выкроить что-то на покупку угля, цена которого доходит до 8 тысяч, у меня не получается", - пожаловалась она корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Гуково Ирине Колодяжной пришлось взять займ в 8 тысяч рублей под большие проценты, чтобы купить тонну угля. "Чтобы не замерзнуть, пришлось влезть в кабалу. Теперь как-то нужно будет эти деньги отдавать, но и этой тонны на долго не хватит. Я живу одна, здоровья нет, получаю небольшую пенсию, просто не знаю как дальше жить", - со слезами рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Участники сегодняшнего пикета подписывали обращения к губернатору Ростовской области Василию Голубеву и премьер-министру Дмитрию Медведеву. В обращениях, которые подписали 60 человек, горняки просят изыскать средства для погашения долгов в федеральном бюджете.

Следующий пикет гуковские шахтеры проведут 21 декабря, если администрация города согласует новую акцию на этот день.

Новости о протестах шахтеров в Ростовской области "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Шахты Ростовской области: аварии и протесты".