Взрыв в Тбилиси выявил несовершенство стройнадзора

Девятиэтажный дом, где при взрыве газа погибли четыре человека, газифицирован и заселен, но до сих пор не сдан в эксплуатацию, признала мэрия Тбилиси. Соответствующие пробелы в законодательстве необходимо устранить, заявила Ассоциация молодых юристов Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 января в результате взрыва в девятиэтажном доме на окраине Тбилиси погибли четыре человека. Следующий день в Грузии был траурным. По состоянию на утро 17 января в больницах оставались ребенок и двое взрослых, пострадавшие при взрыве. Всего госпитализировали восемь человек.

Жильцы разрушенного дома рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что в день, когда произошел взрыв, в подъезде ощущался сильный запах газа. При этом газовщики, проводившие проверку за час до взрыва, утечки не обнаружили. 18 января двоих проверявших задержали по делу о халатности .

В действующем законодательстве нет статьи, которая обязывает какой-либо конкретный орган проверять внутренние коммуникации во вновь построенном здании, указали представители Ассоциации молодых юристов Грузии GYLA. Они считают, что этот пробел нужно восполнить. Организация также заявила о недопустимости ситуаций, когда здания заселяются еще до того, как сдаются в эксплуатацию, передала 18 января телекомпания "Рустави 2".

В тот же день мэр Тбилиси Каха Каладзе провел пресс-конференцию, на которой признал, что здание не было принято в эксплуатацию. "С полной ответственностью заявляем, что по действующему законодательству безопасность сети природного газа в здании никак не связана с приемом в эксплуатацию", - сказал он.

18 января Каха Каладзе также заявил, что "определенные лица" пытаются спекулировать произошедшей трагедией, желая дискредитировать мэрию и его лично.

Законодательство позволяет жить в доме не принятом в эксплуатацию. Жилой дом, в котором произошел взрыв, должен был быть принят в ближайшие дни, отметил мэр. "Для нас серьезная проблема - у нас десятки тысяч семей живут в тысячах домах, не принятых к эксплуатации, живут в них на протяжении ряда лет", - сказал он на брифинге, транслировавшемся телекомпанией.

Подключение дома к газовой сети началось еще 30 декабря 2017 года, сообщила компания "КазТрансГаз-Тбилиси". В 49-й квартире, где, предположительно, произошел взрыв, газ был подключен 22 февраля 2018 года. Был ли абонент готов к подключению, относится к зоне его ответственности, говорится в заявлении компании, распространенном 18 января.

В день взрыва на горячую линию "КазТрансГаза" поступило сообщение Георгия Имедадзе о запахе газа в подъезде этого дома, информировали газовики. "В целях реагирования на данное сообщение на адрес отправилась группа квалифицированных и опытных специалистов со специальным оснащением. В то же время, на горячую линию компании с того же адреса поступило сообщение второго гражданина, Гиги Чантурия, которое было отправлено той же группе, находившейся в дороге. На сообщение со стороны аварийной службы компании квалифицированные и опытные специалисты отреагировали надлежащим образом. Аварийная группа явилась на данный адрес и в присутствии граждан проверила места, указанные в сообщении, а также шахту лифта и колодцы, расположенные у корпуса", - говорится в заявлении компании.

Специальный детектор утечки газа не зафиксировал, отмечается там. В то же время, детекторы утечки природного газа, установленные у некоторых жильцов, в том числе и у соседа взорвавшейся квартиры, были отключены от источника питания. "О причинах, вызвавших взрыв, на данном этапе нам неизвестно. Хотим отметить, что в целях установки причин, вызвавших произошедший несчастный случай, ООО «КазТрансГаз-Тбилиси» тесно сотрудничает со следственными органами. Компания заинтересована, чтобы расследование прошло полноценно и объективно и на все вопросы были даны ответы", - передал заявление компании Первый канал грузинского телевидения.