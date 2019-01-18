Два человека задержаны в Грузии по делу о взрыве в жилом доме

18 января 2019, 15:16

МВД Грузии задержало двух человек, проводивших проверку в жилом корпусе тбилисской многоэтажки перед взрывом, сообщило сегодня ведомство.

Как писал "Кавказский узел", 16 января в результате взрыва в девятиэтажном доме на окраине Тбилиси погибли четыре человека, включая ребенка, скончавшегося в больнице. По данным на 17 января, в больницах находились ребенок и двое взрослых. Состояние четырехлетней девочки оценено как среднетяжелое.

Жильцы разрушенного дома рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что в день, когда произошел взрыв, в подъезде ощущался сильный запах газа. При этом газовщики, проводившие проверку за час до взрыва, утечки не обнаружили. Дом построен с соблюдением всех норм безопасности, утверждает представитель строительной компании.

МВД Грузии задержало двух сотрудников службы быстрого реагирования, проверявших дом незадолго до взрыва, сообщило сегодня ведомство.

По данным следствия, за несколько часов до взрыва жители дома позвонили на "горячую линию" газораспределительной компании "КазТрансГаз" и попросили о помощи, так как в корпусе стоял сильный запах газа и у них было подозрение на утечку газа. Прибывшие на место специалисты, как полагают следователи, неправильно провели проверку и объяснили жителям, что в корпусе пахнет красной, а не газом. "После ухода специалистов произошел взрыв", - говорится в сообщении МВД Грузии, присланном корреспонденту "Кавказского узла".

Следствие ведется по двум статьям - 220 УК Грузии (халатность) и 240 (нарушение норм безопасности во время горных, строительных или других работ), уточнили в ведомстве.