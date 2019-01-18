18 января 2019, 12:07
Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве в Тбилиси ребенка
Состояние четырехлетней девочки, пострадавшей при обрушении тбилисской многоэтажки, оценено как средней тяжести, заявили врачи. Мэр Тбилиси возложил ответственность за произошедшее на газовые службы.
Как писал "Кавказский узел", 16 января в результате взрыва в девятиэтажном доме на окраине Тбилиси погибли четыре человека, включая ребенка, скончавшегося в больнице. По данным на 17 января, в больницах находились ребенок и двое взрослых.
Пострадавшая при взрыве четырехлетняя девочка находится под наблюдением врачей в отделении терапии. Проводится лечение, а также контроль жизненных параметров, состояние - средней тяжести, цитирует медицинского директора Центральной детской больницы имени Иашвили Ивана Чхаидзе "Первый канал Грузия".
По словам Чхаидзе, в понедельник, 21 января, планируется перевести ребенка в палату.
Жильцы разрушенного дома рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что в день, когда произошел взрыв, в подъезде ощущался сильный запах газа. При этом газовщики, проводившие проверку за час до взрыва, утечки не обнаружили. Дом построен с соблюдением всех норм безопасности, утверждает представитель строительной компании.
Проверка безопасности газовой системы в ходе приема зданий в эксплуатацию не входит в компетенцию мэрии и районной инспекции, заявил сегодня мэр Тбилиси Каха Каладзе на брифинге. "Проведение как газовой, так и электросистем является ответственностью энергетических компаний и эти обязанности делегированы им", - цитирует Каладзе "Sputnik-Грузия".
Мэр Тбилиси также отметил, что "определенные лица" пытаются спекулировать произошедшей трагедией "с политической точки зрения", сообщает "Новости-Грузия".
"Появились определенные лица, группировки, которые из-за неквалифицированности, или по политическим мотивам, а, возможно, и по обеим причинам, пытаются предоставить обществу ложную информацию и политически спекулировать этой трагедией. Они пытаются дискредитировать мэрию и меня лично. Лично меня связывают со взрывом, связывают мэрию и службы мэрии", - заявил Каладзе.
Он назвал "выдумкой" сообщения о коррупционных схемах при приеме зданий в эксплуатацию.