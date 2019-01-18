Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве в Тбилиси ребенка

18 января 2019, 12:07

Состояние четырехлетней девочки, пострадавшей при обрушении тбилисской многоэтажки, оценено как средней тяжести, заявили врачи. Мэр Тбилиси возложил ответственность за произошедшее на газовые службы.

Как писал "Кавказский узел", 16 января в результате взрыва в девятиэтажном доме на окраине Тбилиси погибли четыре человека, включая ребенка, скончавшегося в больнице. По данным на 17 января, в больницах находились ребенок и двое взрослых.

Пострадавшая при взрыве четырехлетняя девочка находится под наблюдением врачей в отделении терапии. Проводится лечение, а также контроль жизненных параметров, состояние - средней тяжести, цитирует медицинского директора Центральной детской больницы имени Иашвили Ивана Чхаидзе "Первый канал Грузия".

По словам Чхаидзе, в понедельник, 21 января, планируется перевести ребенка в палату.

Жильцы разрушенного дома рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что в день, когда произошел взрыв, в подъезде ощущался сильный запах газа. При этом газовщики, проводившие проверку за час до взрыва, утечки не обнаружили. Дом построен с соблюдением всех норм безопасности, утверждает представитель строительной компании.

Проверка безопасности газовой системы в ходе приема зданий в эксплуатацию не входит в компетенцию мэрии и районной инспекции, заявил сегодня мэр Тбилиси Каха Каладзе на брифинге. "Проведение как газовой, так и электросистем является ответственностью энергетических компаний и эти обязанности делегированы им", - цитирует Каладзе "Sputnik-Грузия".

Мэр Тбилиси также отметил, что "определенные лица" пытаются спекулировать произошедшей трагедией "с политической точки зрения", сообщает "Новости-Грузия".

"Появились определенные лица, группировки, которые из-за неквалифицированности, или по политическим мотивам, а, возможно, и по обеим причинам, пытаются предоставить обществу ложную информацию и политически спекулировать этой трагедией. Они пытаются дискредитировать мэрию и меня лично. Лично меня связывают со взрывом, связывают мэрию и службы мэрии", - заявил Каладзе.

Он назвал "выдумкой" сообщения о коррупционных схемах при приеме зданий в эксплуатацию.