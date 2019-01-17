Трое пострадавших при взрыве в Тбилиси остаются в больницах

17 января 2019, 10:10

Лечение в больницах продолжают ребенок и двое взрослых, госпитализированные после взрыва в многоэтажке в Тбилиси. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное, заявили сегодня врачи.

Как писал "Кавказский узел", 16 января в результате взрыва в девятиэтажном доме на окраине Тбилиси погибли четыре человека. В том числе ребенок, скончавшийся в больнице. 17 января объявлено в Грузии днем траура.

Один из шести детей, пострадавших при взрыве бытового газа в жилом доме на окраине Тбилиси, остается в больнице, заявила сегодня врач Центральной детской больницы имени Иашвили Тамар Кикишвили.

"Всего в нашу клинику поступили шесть пациентов. Пять из них уже выписаны, а один остается в департаменте критической медицины. К этому этапу состояние удовлетворительное. По прибытию провели неотложное операционное лечение", - цитируют Кикишвили "Новости-Грузия".

По данным издания, всего после взрыва газа было госпитализировано восемь человек, среди которых двое взрослых. Их доставили в Национальный медицинский центр имени академика Гудушаури, ожидается, что они будут выписаны из больницы уже сегодня.

16 января были эвакуированы жители двух домов - того, где прогремел взрыв, и соседнего, где взрывной волной выбило стекла. В тот же день эвакуированным жильцам позволили забрать свои вещи из квартир. По словам местных жителей, корпус, где произошла трагедия, был сдан в эксплуатацию в декабре 2018 года, сообщает "Sputnik-Грузия".

Мэрия Тбилиси разместила пострадавших в результате взрыва в Диди Дигоми в гостиницах. В гостинице "Шайн" находятся 8 семей (23 человека), а в гостинице "Техас" - три семьи, передает сегодня "Первый канал Грузии".

Уголовное дело расследуется по статье "Нарушение правил безопасности при размещении, проектировании, строительстве или эксплуатации объектов электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов, повлекшее смерть двух и более людей", говорится в сообщении от 16 января на сайте МВД Грузии. "По предварительным данным, предоставленным полиции местными жителями, мощный взрыв произошел из-за утечки природного газа в здании", - отмечается в сообщении.