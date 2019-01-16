Число погибших при взрыве в Тбилиси достигло четырех

16 января 2019, 22:25

Скончался ребенок, госпитализированный после взрыва газа в тбилисской многоэтажке. Остальные трое погибших взрослые. В больницах остаются пятеро детей и один совершеннолетний.

Как писал "Кавказский узел", сегодня три жильца девятиэтажного дома на окраине Тбилиси погибли при взрыве бытового газа, госпитализированы пять детей. Трое из них получили нетяжелые травмы, сообщил министр здравоохранения.

У ребенка, госпитализированного в клинику "Имеди", произошла остановка сердца. Он был переведен на искусственное дыхание, но спасти его не удалось, сказала врач столичной клиники. "Четырехлетний ребенок поступил к клинику в состоянии клинической смерти – у него была остановка сердца и множественные переломы черепа. Была повреждена оболочка мозга. Мы восстановили сердечный ритм, но через полчаса сердце остановилось, мы больше не смогли восстановить ритм сердца", - процитировал врача "Sputnik Грузия".

Все жильцы дома эвакуированы, дом обесточен. Все трое погибших совершеннолетние, сообщил глава патрульной полиции Тбилиси Теймураз Купатадзе.

Пострадали пятеро детей и один взрослый, которого спасатели вытащили из-под завалов после взрыва. Его состояние удовлетворительное, из детей беспокойство вызывают травмы только у одного, со ссылкой на министра здравоохранения Грузии Давида Сергеенко сообщили "Новости-Грузия".