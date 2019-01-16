Оцепление на месте взрыва в Тбилиси 16 января 2019 года. © Sputnik / Shota Nozadze Читать далее: https://sputnik-georgia.ru/incidents/20190116/243928638/Bolshinstvo-postradavshikh-pri-vzryve-v-Tbilisi---deti.html

16 января 2019, 22:25

Число погибших при взрыве в Тбилиси достигло четырех

Скончался ребенок, госпитализированный после взрыва газа в тбилисской многоэтажке. Остальные трое погибших взрослые. В больницах остаются пятеро детей и один совершеннолетний.

Как писал "Кавказский узел", сегодня три жильца девятиэтажного дома на окраине Тбилиси погибли при взрыве бытового газа, госпитализированы пять детей. Трое из них получили нетяжелые травмы, сообщил министр здравоохранения.

У ребенка, госпитализированного в клинику "Имеди", произошла остановка сердца. Он был переведен на искусственное дыхание, но спасти его не удалось, сказала врач столичной клиники. "Четырехлетний ребенок поступил к клинику в состоянии клинической смерти – у него была остановка сердца и множественные переломы черепа. Была повреждена оболочка мозга. Мы восстановили сердечный ритм, но через полчаса сердце остановилось, мы больше не смогли восстановить ритм сердца", - процитировал врача "Sputnik Грузия".

Все жильцы дома эвакуированы, дом обесточен. Все трое погибших совершеннолетние, сообщил глава патрульной полиции Тбилиси Теймураз Купатадзе.

Пострадали пятеро детей и один взрослый, которого спасатели вытащили из-под завалов после взрыва. Его состояние удовлетворительное, из детей беспокойство вызывают травмы только у одного, со ссылкой на министра здравоохранения Грузии Давида Сергеенко сообщили "Новости-Грузия".

Примечание:

"Число госпитализированных после пожара в Ростове-на-Дону достигло семи", "Ребенок погиб в результате отравления газом в Ростове-на-Дону", "Мать погибших на пожаре в Новошахтинске детей стала фигурантом уголовного дела".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

16 января 2019, 23:11

  • 17 января объявлено в Грузии днем траура

    Траур объявлен после гибели четырех человек при взрыве газа в тбилисской многоэтажке. Госпитализированы семь пострадавших, шестеро из которых дети. Жители дома заявили, что вызывали газовиков накануне взрыва, но те не нашли никаких неполадок.

16 января 2019, 22:46

16 января 2019, 22:25

16 января 2019, 22:21

  • Участок дороги в Грузии закрыт из-за непогоды

    Движение по Военно-Грузинской дороге от поселка Гудаури до КПП "Верхний Ларс" ограничено из-за опасности схода лавин. Водители машин, остановившихся из-за непогоды, пожаловались на отсутствие пунктов обогрева.

16 января 2019, 22:21

  • Житель Армении подорвался на мине в приграничном селе

    Мужчина был доставлен в больницу после подрыва на мине в Тавушской области на территории Армении. В результате происшествия житель приграничного с Азербайджаном села Барекамаван лишился стопы, сообщили врачи "Кавказскому узлу".

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Документы

Все документы

Инфографика

Все справки

Персоналии

Все персоналии

Аналитика

Все статьи