Три человека погибли при взрыве в тбилисской многоэтажке

16 января 2019, 21:44

Три жильца девятиэтажного дома на окраине Тбилиси погибли при взрыве бытового газа, госпитализированы пять детей.

Взрыв бытового газа произошел сегодня около 20:20 (19:20 мск) в девятиэтажном доме в районе Диди Дигоми на окраине Тбилиси.

В здании выбиты стекла, начался пожар, сообщили "Новости-Грузия".

Погибли три человека, сообщил глава патрульной полиции Теймураз Купатадзе. Пострадали пять человек, сообщили в министерстве здравоохранения Грузии, информировала "Грузия Online".

Трое пострадавших детей находятся в клинике Иашвили, сообщил министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко. "У двоих есть легкие поверхностные повреждения, состояние третьего между средним и легким, есть травма черепа. К счастью, повреждения не тяжелые. Мы ждем четвертого ребенка, которого должны доставить в клинику Иашвили", - сказал он. По словам министра, еще один пострадавший ребенок находится в клинике Гудушаури. Сергеенко отметил, что пока не знает, в каком он состоянии, сообщил сегодня на своем сайте Первый канал грузинского телевидения.

На видео "Взрыв в Диди Дигоми", размещенном сегодня в Youtube, видна машина скорой помощи, остановившаяся у многоэтажного здания, и множество людей.

Новость об этом разместил и автор блога на "Кавказском узле" BERG...man Tbilisi. "Зимний сезон только начался, очень много неполадок и черт знает чего в квартирах, с этим газом... У многих, кому газ отключают за неуплату, стоят даже газовые баллоны... Конечно, соответствующие органы должны всем этим серьезно заниматься", - прокомментировал эту запись Гунда Ан.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 15 ноября 2018 года взрыв газа произошел на третьем этаже девятиэтажного дома в поселке Земо Поничала под Тбилиси. Трое жильцов были госпитализированы в тяжелом состоянии, двое погибли.