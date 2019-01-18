Прокуратура заинтересовалась изъятием детей у астраханской пенсионерки

18 января 2019, 12:31

Начата проверка после резонансного заявления жительницы села Увары Светланы Лендовой об изъятии внуков опекой из-за долгов за газ, сообщила прокуратура Астраханской области. Бабушка не справлялась со своими обязанностями, а долги за газ не имеют никакого отношения к изъятию детей, утверждает представитель опеки.

62-летняя жительница села Увары Светлана Лендова в декабре 2018 года была лишена опеки над тремя внуками, старшему из которых 17 лет, среднему 16 лет и младшей - 14 лет. Бабушка обратилась в СМИ, заявив, что детей отобрали из-за долгов за газ, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

7 января астраханское издание "Арбуз" разместило материал "У астраханской пенсионерки из-за долгов за ЖКХ отобрали внуков", в котором со ссылкой на Светлану Лендову отмечалось, что причиной того, что органы опеки забрали от бабушки внуков, стал долг за газ в размере 40 000 рублей. ""Голубое топливо" отключили, и к женщине пришли с документами, по которым детей потребовали отправить в детский дом", - написало издание.

"Организована проверка, проведение которой поручено прокуратуре Камызякского района", - говорится в ответе прокуратуры Астраханской области от 14 января на запрос корреспондента "Кавказского узла".

Бабушка детей заявила об отсутствии веских причин для их изъятия



Веских оснований забирать детей у опеки не было, они ни в чем не нуждались, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Светлана Лендова. "Я хочу вернуть их домой, это мои дети, я их вырастила, и они должны быть рядом со мной", - заявила женщина, пояснив, что воспитывала детей после того, как от ее сына в 2006 году ушла жена и он "впал в депрессию, опустил руки и начал пить".

По ее словам, перед изъятием детей у семьи были долги за отопление, однако они уже оплачены с помощью друзей, и газ подключен. "Опека меня предупреждала, да. Они мне предложили сделать ремонт, я его сделала. А беспорядок у нас был только в комнате [младшей девочки], она раскидывала свои вещи. Но нужна же какая-то веская причина, чтобы забирать. Оснований не было. Я не пью (...), всегда в запасе еда, нам хватало", - подчеркнула бабушка.

Она также отметила, что дети всегда ночевали дома. "[Внук] в 22-22.30 всегда дома. А [внучка] вообще у меня на улицу не ходит. Вечером если только выйдет - около дома на лавочке", - рассказала Светлана Лендова.

При этом бабушка признала, что один из детей стоит на учете в полиции. "Они уперли аккумулятор. У моего мужа была машина, во дворе стояла, они ее вытолкали, покатались на ней один вечер, а наутро пришел хозяин аккумулятора. За этот аккумулятор и стоит на учете", - пояснила Лендова.

Опека отвергла информацию об изъятии детей из-за долгов за газ



То, что детей забрали из-за долгов за газ - абсурд, заявила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель ГКУ Астраханской области "Центр социальной поддержки населения Камызякского района" Ирина Крыжнева.

"Лендова была опекуном детей с 2008 года. Проблемы начались где-то с 2016 года, потому что дети стали расти, у них начались проблемы с учебой, а бабушка - болеет, практически не передвигается", - пояснила сотрудница опеки.

По ее словам, Лендову освободили от опекунства, потому что она не могла полноценно заботиться о детях. "В школу бабушка не ходила и не контролировала учебный процесс. Дети стали пропускать занятия, учились плохо - по нескольким предметам неаттестация, задирали и обижали сверстников. Дети были предоставлены сами себе, в том числе в ночное время. В доме при этом была полная антисанитария", - заявила Крыжнева.

По ее словам, в реабилитационный центр дети приехали в грязной одежде, от них шел неприятный запах. "Конечно, бабушка их кормила, они не голодали, но это ведь не означает - справляться с их воспитанием. У них там не было ни спальных мест нормальных - всё грязное, ни мест для занятий (...)", - заявила она.

По словам представительницы опеки, вопрос о том, что в доме холодно, встал еще в феврале 2018 года. "Мы спросили, в чем дело, но она нам не сообщила, что у нее газ отключен за долги, мы этого не знали даже! Сказала, что сломался котел, что она его починит (...). Бабушка кормила нас сказками до последнего. Говорила, что просто на день газ отключает, из экономии, а на ночь включает (...) То, что в доме было холодно (а не долги за газ, про которые мы не знали), стало лишь еще одним фактором, почему мы приняли такое решение, далеко не основным. Главное - что бабушка перестала справляться со своими обязанностями опекуна", - отметила Крыжнева, заявив, что Ледневу "много раз предупреждали".

Она пояснила, что до того, как Лендова была освобождена от опекунства, она получала на всех троих детей выплаты - по 9,5 тысяч рублей на каждого. После того, как дети пройдут реабилитационный период, бабушка может попробовать восстановить свои права опекуна через суд, заявила руководитель ГКУ Астраханской области "Центр социальной поддержки населения Камызякского района" Ирина Крыжнева.

Отключение газа не могло быть причиной изъятия службой опеки внуков у Светланы Лендовой, заявила корреспонденту "Кавказского узла" советник гендиректора "Газпром межрегионгаза Астрахань" по связям с общественностью Александра Яковлева.

По ее словам, дом Лендовой уже был отключен от газоснабжения за долги в 2016 году, однако потом долг был погашен и газ подключили. Вновь газ был отключен за долги в октябре 2017 года, а 29 декабря 2018 долг был полностью погашен. "На данный момент задолженность за газ отсутствует", - рассказала сотрудница "Газпрома", подчеркнув, что органам опеки не передается информация о долгах, так как эти сведения - персональные данные.

Волкова: у изъятого ребенка проблемы с учебой

У мальчика, чья бабушка лишена опекунства, также проблемы со здоровьем, заявила корреспонденту "Кавказского узла№ директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Островок" Татьяна Волкова.

"[Дети] были помещены в центр органами опеки и попечительства 19 декабря. Их изъяли из семьи. Наш центр - единственный реабилитационный центр для детей-сирот в Камызякском районе, поэтому их поместили к нам, чтоб они могли общаться с родственниками", - рассказала она.

По словам Волковой, на данный момент официальным представителем детей является она, как директор центра, и несет за них полную ответственность, в том числе уголовную. "Как и у всех детей, которые попадают в центр, проблемы у них - реабилитация, социализация, медицинская помощь. У мальчика в прошлом году был перелом, он самостоятельно снял гипс до срока и кости срослись неправильно. Поэтому ему понадобились консультации врачей. Проблемы с учебой, и немалые. У [мальчика] мотивации к учебе у нет", - пояснила директор центра.

Волкова также отметила, что детей часто навещают родственники - отец, дяди, также приезжала и бабушка. "Все новогодние праздники - постоянно кто-то ездил. Правда, папа приезжает всегда выпивший. Естественно, семья должна быть, и, если сейчас какие-то родственники изъявят желание взять детей на воспитание, мы препятствовать не будем. Наша задача - это учеба. [Мальчик] скоро заканчивает школу, ему надо думать, куда идти учиться дальше", - отметила директор центра.

Она также подчеркнула, что дети "адекватные, у них нормальный интеллектуальный уровень, нет никакой задержки в развитии".

При этом старший ребенок в центр не помещен, так как учится в колледже в Астрахани, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Бабушке нужно обратиться в суд, считает юрист



Бабушке надо заявить в суд о нарушении прав, а органы опеки должны будут доказать, что основания для изъятия детей присутствовали, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" юрист, руководитель астраханского "Центра юридического сопровождения бизнеса" Елена Емельянова.

"Здесь нужно доказать, что основания для изъятия детей действительно были. Как я понимаю, раз дети уже в реабилитационном центре, коллегиальное решение органов опеки и попечительства уже принято, и теперь надо доказать фактами, что не на ровном месте оно было принято", - сказала Емельянова.

При этом она усомнилась в том, что основанием для изъятия детей явился коммунальный долг. "Орган опеки - государственная структура, ориентированная на защиту прав, в данном случае - детей. При принятии решения орган опеки исходит из норм закона и фактических обстоятельств дела. И прежде всего, это условия жизни детей", - заявила юрист.

По ее словам, с делом "надо разбираться в состязательном судебном процессе. Вероятно, необходимо провести и соответствующие экспертизы, например, обследовать детей у психологов, полагает юрист.