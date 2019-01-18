Европейский суд по правам человека вступился за Самвела Майрапетяна

18 января 2019, 05:17

Европейский суд по правам человека оперативно отреагировал на жалобу защиты владельца телеканала Н2 Самвела Майрапетяна на запрет его выезда за границу. При этом ЕСПЧ счел, что власти должны разрешить бизнесмену выехать на лечение в Германию, сообщил его адвокат.

Как информировал "Кавказский узел", Майрапетян был задержан в Ереване 7 октября 2018 года, после чего арестован по обвинению в пособничестве во взяточничестве. 27 декабря суд отпустил его на свободу под залог. 8 января защита Майрапетяна заявила, следствие под давлением ЕСПЧ вернуло паспорт бизнесмену, но запретило ему выезжать на границу. Адвокаты заявили, что их подзащитный нуждается в срочном лечении, которое нельзя провести в Армении.

Самвел Майрапетян считается приближенным второго президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в финансовых махинациях, отмывании денег и разгоне демонстрантов в Ереване в 2008 году.

17 января ЕСПЧ в качестве предварительной меры по жалобе защиты Майрапетяна призвал правительство Армении "немедленно обеспечить соответствующую медицинскую помощь Майрапетяну", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Карен Батикян.

По его словам, в Армении отсутствует возможность провести необходимое лечение Майрапетяну, поэтому ЕСПЧ призвал армянские власти дать разрешение на его выезд в Германию, где он уже раньше получал лечение. "В решении также подчеркивается, что невыполнение данного поручения станет нарушением Арменией Конвенции по правам человека", - отметил адвокат.

Бывший заместитель министра юстиции Армении, бывший омбудсмен Нагорного Карабаха Рубен Меликян посчитал, что подобное решение ЕСПЧ стало "желтой карточкой" для новых армянских властей. "Это можно принять, как первую "желтую карточку" "Новой Армении" со стороны Европейского суда", - написал Меликян на своей странице в Facebook, отметив, что "не помнит решения ЕСПЧ против Армении с подобным содержанием и с такой срочностью".

Третий президент Армении Серж Саргсян 17 апреля 2018 года был избран премьер-министром страны, однако через шесть дней под давлением массовых уличных протестов был вынужден покинуть пост. 8 мая премьер-министром Армении и фактическим руководителем республики стал лидер оппозиции Никол Пашинян. Подробно о смене власти в Армении рассказывается в фотохронике "Кавказского узла" "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

Комментариев от властей Армении относительно информации защиты Майрапетяна о принятых ЕСПЧ мерах пока не поступало.