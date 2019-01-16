Установлена личность пятой погибшей в Шахтах

16 января 2019, 10:31

Погибшей при взрыве в шахтинской многоэтажке отказалась жительница одной из квартир 1993 года рождения, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", утром 14 января произошел взрыв в многоэтажке в Шахтах, в результате чего разрушились четыре квартиры на восьмом и девятом этажах. К вечеру 15 января под завалами были найдены тела четырех человек, судьба еще одного жильца оставалась невыясненной. Четверо пострадавших были госпитализированы. Сегодня стало известно, что спасатели нашли под завалами тело пятого погибшего.

162 жильца разрушенного дома в Шахтах были эвакуированы. 15 января жильцов неповрежденных подъездов начали пускать в их квартиры за вещами. В разрушенный и соседний подъезды входить не разрешается.

"Сегодня в 04:15 мск обнаружено тело женщины, предположительно, 1993 года рождения, проживавшей в квартире 68", - цитирует начальника ГУ МЧС по Ростовской области Вячеслава Бутко ТАСС.

По его данным, девушка стала последней, пятой, жертвой трагедии, до этого были найдены погибшими ее родители.

"На месте ЧС работала группировка сил и средств в количестве более 600 человек, 150 единиц техники. В 05.00 мск аварийно-спасательные работы завершены", - сообщается сегодня на сайте ГУ МЧС по Ростовской области.