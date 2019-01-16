Спасатели предупредили о лавинах в Дагестане

16 января 2019, 05:49

Риск схода лавин в горах Дагестана сохранится до вечера сегодняшнего дня.

Как информировал "Кавказский узел", предупреждение о возможном сходе лавин в горах республики объявлялось 7 января до вечера 8 января, а затем было продлено до вечера 14 января.

В горах Дагестана лавиноопасно на высоте от 1500 метров. Экстренное предупреждение действует до 18.00 мск сегодняшнего дня, сообщается на сайте главного управления МЧС по республике.

В связи с угрозой схода снежных лавин спасатели призвали жителей отказаться от дальних поездок, походов на лавиноопасные участки, быть бдительными и осторожными. В МЧС отметили, что наиболее опасным периодом схода лавин является промежуток с 10.00 до захода солнца.

Согласно информации погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью на Бежтинском участке в Дагестане наблюдается слабый дождь, температура -2 градуса, ветер скоростью 17 метров в секунду, днем осадки не прекратятся, скорость ветра снизится до 16 метров в секунду, а температура повысится до -1 градуса. В ночь на 17 января столбик термометра опустится до -13 градусов, дождь продолжится, а скорость ветра снизится до 9 метров в секунду, но уже днем осадки прекратятся. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.