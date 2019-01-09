Горы. Фото: Юрий Гречко / Югополис

09 января 2019, 20:05

Штормовое предупреждение объявлено в Дагестане и Кабардино-Балкарии

Ветер порывами до 25 метров в секунду ожидается в ночь на 10 января в Дагестане. В горных районах Кабардино-Балкарии сильный ветер продержится до 12 января, там сохраняется и опасность схода лавин, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", МЧС объявляло предупреждение о лавиноопасности в горах Дагестана до вечера 8 января, а в горах Кабардино-Балкарии - до сегодняшнего вечера.

В ночь на 10 января в приморских и низменных районах Дагестана ожидается северо-западный ветер скоростью 15-20 м/с, местами порывы могут достигнуть 25 м/с, сообщили спасатели. Так, в Махачкале прогнозируется ветер 18-23 м/с. В горных и предгорных районах он будет слабее - 5-10 м/с, порывами до 15 м/с, информировало сегодня на своем сайте управление МЧС России по Дагестану.

В горных районах Кабардино-Балкарии также ожидается сильный ветер - 10 января порывами до 20 м/с, а 11 и 12 января - даже до 27 м/с. Кроме того, все эти три дня в горах республики будет лавиноопасно на высотах от 1500 метров, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте регионального главка МЧС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 10 января в поселке Терскол в Кабардино-Балкарии ожидается ветер скоростью 17 м/с и умеренные осадки при температуре -11 градусов. Днем 10 января ветер стихнет до 8 м/, воздух потеплеет до -7, осадки при этом не ожидаются. В Махачкале в ночь на 10 января будет дуть ветер скоростью 11 м/с, температура составит +4 градуса. Днем 10 января ожидается ветер 13 м/с, температура воздуха +2.

Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.

Примечание:

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