Сход лавины в горах. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии http://07.mchs.gov.ru/operationalpage/stormcaution/item/7835357/

13 января 2019, 16:28

МЧС предупредило о риске схода лавин в Дагестане и Кабардино-Балкарии

Риск схода лавин в горах Дагестана и Кабардино-Балкарии сохранится до вечера 14 января, сообщило МЧС.

По данным ведомства, опасность схода лавин сохранится в горах обеих республик выше 1500 метров до 18.00 мск 14 января. 

"Убедительная просьба к населению воздержаться от дальних поездок, от походов на лавиноопасные участки, быть бдительными и осторожными", - сообщается сегодня на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

В связи с лавиноопасностью спасатели не исключили вероятность возникновения ЧС.

"Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередач, объектов инфраструктуры, затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрытием автомобильных дорог, мостов, тоннелей", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня вечером в поселке Терскол в Кабардино-Балкарии ожидаются осадки при температуре -7 градусов, ветер скоростью 17 метров в секунду. 14 января осадков не ожидается, температура снизится до -8, скорость ветра - до 13 м/с. На Бежтинском участке в Дагестане вечером ожидаются осадки при температуре -4 градуса, скорость ветра составит 11 м/с. 14 января без осадков, температура снизится до -3, скорость ветра - до 8 м/с. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Лавина накрыла участок Транскавказской магистрали", "Спасатели предупредили о лавинах в Кабардино-Балкарии", "Турист попал под лавину в горах Грузии".

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