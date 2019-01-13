МЧС предупредило о риске схода лавин в Дагестане и Кабардино-Балкарии

13 января 2019, 16:28

Риск схода лавин в горах Дагестана и Кабардино-Балкарии сохранится до вечера 14 января, сообщило МЧС.

По данным ведомства, опасность схода лавин сохранится в горах обеих республик выше 1500 метров до 18.00 мск 14 января.

"Убедительная просьба к населению воздержаться от дальних поездок, от походов на лавиноопасные участки, быть бдительными и осторожными", - сообщается сегодня на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

В связи с лавиноопасностью спасатели не исключили вероятность возникновения ЧС.

"Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередач, объектов инфраструктуры, затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрытием автомобильных дорог, мостов, тоннелей", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня вечером в поселке Терскол в Кабардино-Балкарии ожидаются осадки при температуре -7 градусов, ветер скоростью 17 метров в секунду. 14 января осадков не ожидается, температура снизится до -8, скорость ветра - до 13 м/с. На Бежтинском участке в Дагестане вечером ожидаются осадки при температуре -4 градуса, скорость ветра составит 11 м/с. 14 января без осадков, температура снизится до -3, скорость ветра - до 8 м/с. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.