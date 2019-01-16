Сейран Оганян обвинил армянских силовиков в "попрании конституционных прав"

16 января 2019, 03:46

Запись телефонных разговоров директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и главы Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна о деле "1 марта" свидетельствует о наличии договоренностей и попрании норм Конституции, считает бывший министр обороны Сейран Оганян.

Как писал "Кавказский узел", Сейрану Оганяну, который в 2008 году возглавлял Генштаб Армении, 10 января было предъявлено обвинение по делу о гибели протестующих при разгоне демонстрации в Ереване.

Беспорядки в Ереване произошли после разгона митинга оппозиции, несогласной с победой Сержа Саргсяна на президентских выборах в 2008 году. В столкновениях с силовиками погибли десять человек, более 250 получили ранения, сообщается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Бунт в Армении".

Заявления о раскрытии дела "1 марта" ведут в тупик, а логика обвинений подсказывает, что не исключены новые "творческие подходы" в расследовании дела, написал на своей странице в Facebook бывший глава оборонного ведомства Армении, генерал-полковник Сейран Оганян (перевел корреспондент "Кавказского узла").

Он выразил сомнение в объективности и беспристрастности расследования, назвав действия силовиков "попранием конституционных прав". По его мнению, об этом свидетельствует скандальная запись телефонных разговоров глав СНБ и ССС.

11 сентября 2018 года на YouTube появилась запись телефонного разговора директора Службы нацбезопасности Армении Артура Ванецяна с главой Специальной следственной службы Сасуном Хачатряном. Руководители силовых ведомств говорили об аресте второго президента Армении Роберта Кочаряна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова по делу о разгоне демонстрантов. Генпрокуратура возбудила дело по статьям о нарушении тайны телефонных переговоров и неправомерном завладении компьютерной информацией, однако в конце ноября СНБ Армении признала, что расследование дела зашло в тупик.

"Запись доказывает наличие договоренности глав двух служб о конкретных поручениях, которые дает глава СНБ. Вправе ли те, кто попирает нормы Конституции, осуществлять правосудие в отношении генералитета или президента, внесших лепту в защиту и становление Армении и Арцаха (Нагорного Карабаха)?" - задал вопрос Оганян.

"Складывается впечатление, что есть теневые деятели, которые, манипулируя, используют трагедию 1 марта в своих целях", - написал он. По словам генерала, подобные беззакония подрывают устои государства.

"Правосудие вершит независимая и объективная работа судебно-правовой системы, ее не осуществляют по заказу или под влиянием улицы", - отметил в заключении Оганян.

Сейрану Оганяну предъявлено обвинение по статье 300.1 УК Армении "Свержение конституционного строя", сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Генпрокуратуры Армении.