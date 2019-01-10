Роберт Кочарян. Фото © : administration of Robert Kocharyan https://ru.armeniasputnik.am/politics/20180813/13835702/ehks-prezident-armenii-robert-kocharyan-vypushchen-na-svobodu.html

10 января 2019, 15:24

Судья по делу Роберта Кочаряна взяла самоотвод

Дело второго президента Армении Роберта Кочаряна будет передано другому судье, сообщил сегодня адвокат Арам Орбелян.

Как писал "Кавказский узел", 9 января прокурор и следователь подали ходатайства об отводе судьи по делу Кочаряна. Защита выступила против, заявив, что это искусственно затягивает рассмотрение вопроса об освобождении Кочаряна из-под стражи.

Роберт Кочарян был арестован 27 июля 2018 года. Впоследствии это решение было отменено судом со ссылкой на неприкосновенность бывшего президента, но апелляционная инстанция вновь санкционировала арест Кочаряна. 28 декабря 2018 года защита подала ходатайство об освобождении Кочаряна под залог.

Защите пока неизвестны основания, на которых судья Нелли Багдасарян взяла сегодня самоотвод, отметил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Кочаряна Арам Орбелян. "Если бы судья посчитала, что ее председательство по данному делу может вызвать в обществе недоверие и сомнения по поводу беспристрастности, она могла бы подать в отставку 26 декабря, когда было представлено ходатайство (об освобождении Кочаряна из-под стражи. Прим. "Кавказского узла"), либо 28 декабря, когда рассмотрение этого ходатайства было отложено на 9 января, а не искусственно затягивать процесс", - отметил Орбелян.

При этом даже в тех случаях, когда для самоотвода есть объективные основания, но он может привести к негативным последствиям, закон позволяет судье продолжать рассмотрение дела, сказал адвокат. В данном случае таким негативным последствием является продолжение ареста подсудимого, считает Арам Орбелян. Он добавил, что не знает, какому судье будет передано дело после самоотвода Нелли Багдасарян.

Напомним, что Роберт Кочарян обвинен в финансовых махинациях и в разгоне акций протеста в Ереване в 2008 году. Тогда в столкновениях силовиков с протестующими, несогласными с победой Сержа Саргсяна на президентских выборах, погибли десять человек. Роберт Кочарян, во время беспорядков продолжавший занимать пост президента, ввел в Армении чрезвычайное положение, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Бунт в Армении".

Кочарян считает, что уголовное преследование, которое началось после прихода к власти в Армении Никола Пашиняна, имеет политическую подоплеку. "Кавказский узел" подготовил биографические справки о Роберте Кочаряне, Серже Саргсяне и Николе Пашиняне.

Примечание:

"Пашинян обвинил РПА в намерении сорвать выборы премьера", "Оппозиция в Армении анонсировала изменение избирательного законодательства", "Политологи считают минимальными шансы республиканцев помешать Пашиняну".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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