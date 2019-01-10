Сейран Оганян. Фото: DoD photo by Erin A. Kirk-Cuomo https://ru.wikipedia.org/

10 января 2019, 19:23

Бывший министр обороны Армении обвинен по делу "1 марта"

Сейрану Оганяну, который в 2008 году возглавлял Генштаб Армении, предъявлено обвинение по делу о гибели протестующих при разгоне демонстрации в Ереване, с него взята подписка о невыезде.

Как писал "Кавказский узел", в связи с разгоном демонстрации в Ереване второй президент Армении Роберт Кочарян был обвинен в свержении конституционного строя. Еще двоим, эксперту по баллистике и бывшему главе следственной группы Ваагну Арутюняну, которые ранее занимались делом о беспорядках 2008 года, предъявлены обвинения в подлоге доказательств. Следствие полагает, что они пытались скрыть незаконное применение военными оружия при подавлении беспорядков.

В Специальной следственной службе отказались уточнить, по какой статье предъявлено обвинение Сейрану Оганяну, который в марте 2008 года возглавлял Генштаб Армении и являлся первым заместителем министра обороны, передает корреспондент "Кавказского узла". "В отношении Сейрана Оганяна избрана мера пресечения подписка о невыезде", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что вскоре после подавления беспорядков, в апреле 2008 года, Секйран Оганян был назначен на пост главы Минобороны.

Беспорядки в Ереване произошли после разгона митинга оппозиции, несогласной с победой Сержа Саргсяна на президентских выборах в 2008 году. В столкновениях с силовиками погибли десять человек, более 250 получили ранения, сообщается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Бунт в Армении".  

Примечание:

"Свидетель по делу о беспорядках в Ереване заявил о пытках во время допроса", "В Армении уволен начальник внутренних войск за события 1 марта 2008 года", "В Армении продлен срок работы комиссии по изучению событий 1 марта 2008 года".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

10 января 2019, 21:00

10 января 2019, 20:51

10 января 2019, 20:36

10 января 2019, 20:00

10 января 2019, 19:39

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Документы

Все документы

Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Персоналии

Все персоналии