Бывший министр обороны Армении обвинен по делу "1 марта"

10 января 2019, 19:23

Сейрану Оганяну, который в 2008 году возглавлял Генштаб Армении, предъявлено обвинение по делу о гибели протестующих при разгоне демонстрации в Ереване, с него взята подписка о невыезде.

Как писал "Кавказский узел", в связи с разгоном демонстрации в Ереване второй президент Армении Роберт Кочарян был обвинен в свержении конституционного строя. Еще двоим, эксперту по баллистике и бывшему главе следственной группы Ваагну Арутюняну, которые ранее занимались делом о беспорядках 2008 года, предъявлены обвинения в подлоге доказательств. Следствие полагает, что они пытались скрыть незаконное применение военными оружия при подавлении беспорядков.

В Специальной следственной службе отказались уточнить, по какой статье предъявлено обвинение Сейрану Оганяну, который в марте 2008 года возглавлял Генштаб Армении и являлся первым заместителем министра обороны, передает корреспондент "Кавказского узла". "В отношении Сейрана Оганяна избрана мера пресечения подписка о невыезде", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что вскоре после подавления беспорядков, в апреле 2008 года, Секйран Оганян был назначен на пост главы Минобороны.

Беспорядки в Ереване произошли после разгона митинга оппозиции, несогласной с победой Сержа Саргсяна на президентских выборах в 2008 году. В столкновениях с силовиками погибли десять человек, более 250 получили ранения, сообщается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Бунт в Армении".