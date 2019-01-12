Ингушские правозащитники посмертно наградили активиста Хашагульгова

12 января 2019, 16:38

Ингушская правозащитная организация "Машр" сегодня вручила 12 дипломов лауреатам ежегодного конкурса "Герои гражданского общества". Впервые за восемь лет звание лауреата конкурса было присвоено посмертно - убитому в спецоперации активисту Муслиму Хашагульгову.

Как писал "Кавказский узел", конкурс "Герои гражданского общества" был учрежден в 2011 году правозащитной организацией "Машр". Первая торжественная церемония награждения победителей конкурса состоялась в январе 2012 года. В прошлом году дипломы лауреатов конкурса были вручены в семи номинациях. Одним из лауреатов стала сестра Магомеда Далиева, погибшего во время допроса.

На церемонии награждения лауреатов конкурса, которая состоялась в Карабулаке сегодня, дипломами были отмечены 12 активистов, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

На мероприятии присутствовало порядка ста человек. Среди участников конкурса были активные участники митинга против соглашения о границе Ингушетии с Чечней, гражданские активисты и представители общественных и правозащитных организаций, в том числе представители "Комитета против пыток".

Главным событием в 2018 году для Ингушетии стали массовые акции протеста, которые были вызваны подписанием соглашения с Чечней о закреплении границы. Это соглашение глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали 26 сентября. Согласно документу, между республиками проведен равноценный обмен нежилыми территориями. Большая часть ингушского общества, часть депутатов, большинство религиозных лидеров и оппозиция, создавшая Оргкомитет национального единства ингушского народа, выступили против, требуя проведения референдума. На этих митингах звучали также требования об отставке Евкурова, говорится в материале "Кавказского узла" "Ингушетия-2018: изменение границ, переизбрание Евкурова и сомнительные спецоперации".

"Каждый год в конкурсе принимают участие разное количество человек, но меньше ста не бывает. Как правило, это представители неправительственных организаций, гражданские активисты, представители общества предлагают свои кандидатуры. В этом году мы дипломами отметили 12 человек, некоторые номинации пришлось поделить. Сегодня впервые за заслуги перед гражданским обществом посмертно награжден молодой парень Муслим Хашагульгов - таково было желание гражданского общества Ингушетии", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов.

Муслиму Хашагульгову посмертно присужден диплом конкурса в номинации «За особый вклад в защиту прав человека и развитие гражданского общества». Награду получил его дядя по матери Тимур Кодзоев. Получая награду племянника, Тимур Кодзоев поблагодарил «Машр» и сказал, что семья Муслима надеется на объективное расследование убийства.

Около ТЦ "Ковчег" в Назрани 12 декабря 2018 года произошел взрыв, при котором пострадали два силовика. При этом двое мужчин были убиты силовиками. Убитыми оказались работавший в охране ТЦ Муслим Хашагульгов и продавец Ханиев. Силовики вынужденно применили оружие, пытаясь задержать "некоего Ханиева", заявил 22 декабря глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. По его словам, никаких данных о причастности Хашагульгова к боевикам нет. Знавшие Хашагульгова уверены, что оказывавший людям юридическую помощь активист не мог совершить что-либо противозаконное. На его похоронах присутствовали и члены Совета тейпов Ингушетии, они потребовали объективного расследования инцидента и объявили республиканский траур по убитым.

В номинации «За мужество и проявление гражданской позиции» диплом вручили сопредседателю Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеду Погорову и гражданскому активисту Хасану Кациеву. В номинации «Мужество и объективность в журналистике» награду получили журналистка Изабелла Евлоева и блогер Исропил Нальгиев. В «Номинации за миротворческую деятельность» награждён член Ингушского комитета национального единства (ИКНЕ) Ахмед Барахоев.

В номинации «За активную деятельность в защиту прав человека» был награжден адвокат международной правозащитной группы "Агора" Андрей Сабинин, который не смог приехать на церемонию награждения. В номинации «За порядочность в исполнении должностных обязанностей» награжден председатель Конституционного суда Ингушетии Аюп Гагиев, который тоже не смог посетить мероприятие.

В числе гостей и номинантов конкурса на церемонии награждения также присутствовали представители "Комитета против пыток" Дмитрий Пискунов и Магомед Аламов.

"Я приехал сюда, прежде всего, познакомиться с представителями гражданского общества Ингушетии и чтобы с нами познакомились, потому что нам необходимо расширять свое присутствие в Ингушетии. Мы уже полтора года работаем в Ингушетии, у нас есть несколько дел, которые мы ведём, тем не менее всегда есть пространство для развития, для налаживания сотрудничества с местными гражданскими активистами. Я надеюсь, что это сотрудничество принесет свои плоды", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Дмитрий Пискунов.

Один из участников протестных акций против соглашения о границе Ингушетии с Чечней Ахмед Бузуртанов объяснил свое участие в мероприятии желанием узнать, кто получил награду правозащитной организации в этом году. "В позапрошлом году я являлся номинантом на эту премию, и мне было очень интересно, кто в этом году удостоится ее, потому что год был весьма насыщен событиями. Нельзя было оставить без внимания конкурс, хотелось увидеть этих людей и пообщаться с ними", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Ахмед Бузуртанов.

Блогер Исропил Нальгиев отметил, что ранее не участвовал в этом конкурсе. "Для меня самого стало неожиданностью, открытием участие в этом конкурсе. Изначально просто планировал посетить мероприятие. Я и не знал, что стану номинантом в сфере информационного освещения. Хотя я не считаю это какой-то особо своей заслугой. Для меня стало новостью, что я номинирован на эту премию. Голосование проходит анонимно. Я очень рад, что информационную деятельность заметили", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Исропил Нальгиев.

Участниками конкурса могут быть необязательно представители Ингушетии, пояснил Магомед Муцольгов. "Участники конкурса - это необязательно представители Ингушетии. Премией могут быть награждены люди из любых регионов, любой, кто защищает конституционные права граждан, занимается освещением их проблем. 15 ноября мы объявляем, что собираем кандидатов на премию, и неправительственные организации, блогеры, активисты могут подать свои кандидатуры. "Машр" собирает их, и затем комиссия отбирает. Есть один нюанс, который мы не упоминали ранее - сотрудники нашей организации автоматически исключаются из числа кандидатов, сами себя награждать не можем принципиально", - отметил в беседе с корреспондентом "Кавказского узла" Магомед Муцольгов.

По данным Муцольгова, на рассмотрение конкурсной комиссии правозащитной организации "Машр" в последний раз было представлено немногим менее 100 кандидатур - представителей неправительственных организаций, общественных и политических деятелей, гражданских активистов, а также государственных и муниципальных служащих. "За восьмилетнюю историю конкурса его лауреатами стало около 70 человек, которые были отобраны из числа около 600 кандидатур. На протяжении всего времени конкурс сохранил свои традиции, и работа по его организации и проведению продолжается", - написал Магомед Муцольгов 3 января в своем посте "В Ингушетии определили имена Героев гражданского общества".