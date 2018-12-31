Ингушетия-2018: изменение границ, переизбрание Евкурова и сомнительные спецоперации

В 2018 году в Ингушетии проводились резонансные спецоперации, горел офис правозащитников и проходили выборы главы республики. Однако главными для региона стали другие события - передел границы с Чечней и последовавшие за этим массовые протесты. "Кавказский узел" подвел итоги года в Ингушетии.

Акции протеста после подписания соглашения с Чечней

Главным событием в 2018 году для Ингушетии стали массовые акции протеста, которые были вызваны подписанием соглашения с Чечней о закреплении границы.

Это соглашение глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали 26 сентября. Согласно документу, между республиками проведен равноценный обмен нежилыми территориями. Большая часть ингушского общества, часть депутатов, большинство религиозных лидеров и оппозиция, создавшая Оргкомитет национального единства ингушского народа, выступили против, требуя проведения референдума. На этих митингах звучали также требования об отставке Евкурова.

Митинги начались в Магасе 4 октября и длились непрерывно 13 дней. 19 октября тысячи людей собрались на пятничный намаз у недостроенной мечети в Магасе, откликнувшись на призыв оргкомитета митинга. Приостановить уличный протест и добиваться своих целей другими средствами было решено на конгрессе ингушского народа 30 октября. В тот же день Конституционный суд Ингушетии признал закон о границе с Чечней неконституционным. Евкуров поставил под сомнение решение ингушского суда и обратился в российский КС, который 6 декабря утвердил Соглашение о границе Ингушетии и Чечни.

После оглашения вердикта Конституционного суда России, признавшего референдум необязательным, инициаторы референдума по вопросу границы с Чечней получили отказ избиркома Ингушетии в его проведении. После этого Совет тейпов Ингушетии вызвал депутатов парламента республики на шариатский суд, чтобы установить, как проголосовал каждый из них по вопросу соглашения о чечено-ингушской административной границе, подписанного главами двух республик. Суд планировал определить, было ли голосование сфальсифицировано, но на заседание, которое состоялось 15 декабря, пришли лишь 10 из 30 депутатов республиканского парламента.

Новое соглашение между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой не разрешило, а только подогрело давний спор вокруг границы двух республик. Постановление Конституционного суда Российской Федерации также не поставило точку в территориальном споре, говорится в материале "Кавказского узла" "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон". На "Кавказском узле" также можно ознакомиться с полным текстом Соглашения.

Переизбрание Евкурова и конфликт с муфтиятом

Действующий глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров был переизбран на новый срок большинством голосов депутатов парламента республики 9 сентября. За него проголосовали 26 депутатов. Остальные два кандидата - зампред комитета Народного собрания республики по здравоохранению и социальной политике Ильяс Богатырев и депутат горсовета Назрани Урусхан Евлоев – получили по два голоса.

Примечательно, что аналитики сочли стабильной ситуацию в Ингушетии перед выборами главы. По их словам, напряженность на границе с Чечней и критика местных оппозиционеров в адрес властей на тот момент не накалили обстановку в республике, а Кремль был удовлетворен сложившейся в регионе ситуацией.

Герой России, генерал- майор Юнус-Бек Евкуров возглавляет Ингушетию с октября 2008 года, говорится в опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" биографической справке о главе республики.

Не сказался на выборах и вызревший в период с февраля по май 2018 года конфликт между главой Ингушетии и муфтиятом республики, который привел к отрешению Евкурова от мусульманской общины. В феврале 2018 года Евкуров заявил, что принял решение при помощи камер видеонаблюдения, установленных в мечетях, контролировать проповеди и не допустить "политизации проповеднической деятельности в мечетях". Муфтият республики счел это решение попыткой не допустить критики в адрес чиновников и пригрозил Евкурову шариатским судом.

27 мая на встрече имамов, тамадов, турков (старейшин сел) населенных пунктов Ингушетии в Духовном центре мусульман республики было принято решение отрешить главу Ингушетии от мусульманской общины. Со своей стороны Юнус-Бек Евкуров призвал "Духовный центр мусульман Ингушетии" проявить сдержанность и миролюбие и назвал заявления в свой адрес провокационными и "неспособными никак повлиять на общественно-политическую ситуацию в республике".

Спецоперации с вопросами и без ответов

Около ТЦ "Ковчег" в Назрани 12 декабря произошел взрыв, при котором пострадали два силовика. При этом двое мужчин были убиты силовиками.

Убитыми оказались работавший в охране ТЦ Муслим Хашагульгов и продавец Ханиев. Силовики вынужденно применили оружие, пытаясь задержать "некоего Ханиева", заявил 22 декабря глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. По его словам, никаких данных о причастности Хашагульгова к боевикам нет.

Знавшие Хашагульгова уверены, что оказывавший людям юридическую помощь активист не мог совершить что-либо противозаконное. На его похоронах присутствовали и члены Совета тейпов Ингушетии, они потребовали объективного расследования инцидента и объявили республиканский траур по убитым.

14 декабря в Магасе прошел массовый намаз, в котором приняли участие несколько сотен человек. В своей проповеди имам Мержоев напомнил о временах, когда убийства и бессудные казни были распространенной практикой в Ингушетии, подчеркнув, что возвращение к ней недопустимо.

Еще одна спецоперация в Назрани - 8 июня - вызвала много вопросов у местных жителей. Силовики заявили, что в ходе контртеррористической операции был блокирован дом, где укрывались боевики. Двое были убиты, среди убитых оказалась женщина, а один сдался, сообщили источники в правоохранительных органах. Убитые готовили теракты на мусульманский праздник Ураза-байрам, заявил глава республики Юнус-Бек Евкуров. Также силовики утверждали, что убитые присягнули запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", но других подтверждений этой информации не было.

По словам же местных жителей, силовики убили двоих молодых мужчин и их мать и задержали отца убитых парней. Местные жители также говорили об одном погибшем в ходе спецоперации силовике, но подтверждения этой информации найти не удалось. Соседи убитых назвали спецоперацию инсценировкой. По их словам, все убитые - члены семьи полковника полиции в отставке, никто из них не имел отношения к боевикам и не стрелял в силовиков.

Суд по делу о пытках в ингушском центре "Э"

Суд в Нальчике 27 июля вынес приговор по одному из самых резонансных дел последних лет, касающихся Ингушетии. На скамье подсудимых оказались семь сотрудников ингушского центра "Э", обвиненных в убийстве, вымогательстве, превышении должностных полномочий с применением насилия к задержанным и других преступлениях. Начальник ЦПЭ Тимур Хамхоев был приговорен к семи годам колонии. Самое суровое наказание, десять лет строгого режима, получил оперативник Алихан Беков - единственный, кому предъявлено обвинение в убийстве задержанного Магомеда Далиева.

Сроки, назначенные Хамхоеву и его коллегам, оказались значительно меньше, чем требовало обвинение. Суммарный срок осужденных оказался почти вдвое меньше, чем просили обвинители - 36,5 года против 70. Подсудимые полностью отвергли все обвинения. Пятеро из них, в том числе Хамхоев, заявили суду, что считают себя жертвами оговора и политических интриг. Потерпевшие заявили о разочаровании излишне мягким наказанием для подсудимых. Однако Северо-Кавказский окружной военный суд оставил без изменений вынесенный в Нальчике приговор. В конце ноября стало известно об освобождении начальника отдела МВД по Сунженскому району Ингушетии Магомеда Бекова от отбывания трехлетнего срока по состоянию здоровья. Представители потерпевших по делу заявили, что не были уведомлены об этом и обжаловали это решение суда.

Обвинения в пытках в адрес сотрудников Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) в Ингушетии жертвы издевательств и их родные осмелились озвучить лишь после ареста главных подозреваемых. Серьезная проверка заявлений о зверствах в застенках "Центра Э" началась после гибели одного из тех, кто, предположительно, прошел через жестокий допрос, говорится в материале "Кавказского узла" "Пытки, убийства и шантаж — борьба с экстремизмом в Ингушетии".

Нападение на офис ПЦ "Мемориал" в Назрани

В ночь на 17 января в Назрани произошел инцидент, который правозащитники расценили как теракт. В офисе ПЦ "Мемориал" произошел пожар, в котором сгорели компьютеры и мебель, при этом никто из людей не пострадал. Согласно записи с камеры видеонаблюдения, офис был подожжен двумя неизвестными. По словам главы ингушского представительства ПЦ "Мемориал" Тимура Акиева, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров после поджога ограничился общими обещаниями, не предложив правозащитникам конкретной помощи.

Нападение на офис ПЦ "Мемориал" в Назрани и давление на отделение "Мемориала" в Чечне связаны между собой, убежден член совета Правозащитного центра Олег Орлов. "Очевидно, те, кто пытается уничтожить нашу работу в Чечне, пытаются выдавить ПЦ из всего региона Северного Кавказа", - заявил он "Кавказскому узлу".