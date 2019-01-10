Число умерших от свиного гриппа в Грузии достигло 13 человек

10 января 2019, 11:47

В Тбилисской инфекционной больнице сегодня ночью умерла молодая женщина. Жертвами вируса H1N1 в Грузии стали 13 человек, заявил глава Центра по контролю заболеваний.

Как писал "Кавказский узел", первая смерть от свиного гриппа в наступившем сезоне в Грузии была зафиксирована 24 декабря 2018 года в Батуми. К 9 января общее число умерших от последствий гриппа H1N1 достигло 12 человек. Зимние каникулы в образовательных учреждениях из-за распространения гриппа продлены до 18 января, а Служба спасения Грузии переведена на чрезвычайный режим работы.

"Свиной грипп" (другие названия: "мексиканский грипп", "грипп Калифорния") - условное наименование опасного инфекционного заболевания, вызываемого пандемичными штаммами вируса гриппа серотипа C и подтипов серотипа А, говорится в опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" справке о вирусе гриппа А(H1N1) "Свиной грипп".

Ночью в Тбилисской инфекционной больнице скончалась молодая женщина на шестой день пребывания в стационаре, сообщила сегодня директор клиники Марина Эзугбая в эфире грузинской телекомпании "Имеди".

В свою очередь глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил в эфире телекомпании, что в Грузии от вируса свиного гриппа, который был подтвержден лабораторно, умерли 13 человек, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Сообщения о распространении гриппа в Грузии вызвали панику среди населения. В аптеках выстроились очереди за градусниками, медицинскими масками и противовирусным препаратом "Тамифлю", передает сегодня "Sputnik-Грузия".

По данным издания, Амиран Гамкрелидзе подчеркнул, что в стране нет дефицита противовирусного препарата "Тамифлю" и медицинских масок. "Никакого дефицита нет. Все центры общественного здоровья пополняются из государственных запасов", - заявил Гамкрелидзе.

При этом руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Грузии Мариан Ивануша призвал не принимать препарат "Тамифлю" без назначения врача. "В некоторых странах врачи назначают "Тамифлю" только в экстренных случаях. Это противовирусный препарат, похожий на антибиотики, который работает против вируса гриппа. Я хочу предупредить население, что лекарства – это не конфеты. Если у вас есть обычные симптомы респираторного заболевания, не принимайте "Тамифлю", - цитирует Ивануша "Новости-Грузия".

В Грузии зафиксировано 256 заболевших гриппом на сто тысяч человек. Эпидемией считается ситуация, когда число заболевших достигает 450-500 на сто тысяч, отмечает сегодня издание.