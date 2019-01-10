Служба спасения Грузии переведена на чрезвычайный режим работы

10 января 2019, 07:15

Центр оперативного управления неотложной помощи "112" министерства внутренних дел Грузии перешел на чрезвычайный режим работы. Такое решение было принято из-за участившихся случаев заболевания гриппом.

Как писал "Кавказский узел", первая смерть от свиного гриппа в наступившем сезоне в Грузии была зафиксирована 24 декабря 2018 года в Батуми. К 9 января, общее число умерших от последствий гриппа H1N1 достигло 12 человек. Зимние каникулы в образовательных учреждениях продлены в связи с распространением гриппа до 18 января.

"Свиной грипп" (другие названия: "мексиканский грипп", "грипп Калифорния") - условное наименование опасного инфекционного заболевания, вызываемого пандемичными штаммами вируса гриппа серотипа C и подтипов серотипа А, говорится в опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" справке о вирусе гриппа А(H1N1) "Свиной грипп".

Центр оперативного управления неотложной помощи "112" перешел на чрезвычайный режим работы из-за возросшего числа обращений в результате распространения вирусных инфекций в стране, сообщает со ссылкой на МВД Грузии сайт грузинского "Первого канала".

"112" круглосуточно принимает сообщения в масштабах всей страны и оперативно передает их соответствующим службам: центрам неотложной медицинской помощи в Тбилиси и регионах, патрульной полиции и пожарно-спасательной службе.

В связи с чрезвычайным положением было увеличено количество операторов и диспетчеров. В смене вместо 40 человек теперь работают 70 сотрудников, сообщило 9 января со ссылкой на МВД "Новости-Грузия".

Центр также сотрудничает с министерством здравоохранения Грузии и сообщает о вирусных инфекциях семейным врачам.

Исходя из сложившейся ситуации, "112" призывает граждан вызывать скорую медицинскую помощь только при неотложной необходимости, а в остальных случаях обращаться в амбулаторные центры и к семейным врачам.