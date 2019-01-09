Зимние каникулы продлены в школах Грузии из-за гриппа

09 января 2019, 16:33

Каникулы в образовательных учреждениях продлены до 18 января, сообщило сегодня Министерство образования Грузии. Глава Национального центра по контролю заболеваний усомнился в эффективности этой меры для предотвращения распространения гриппа.

Как писал "Кавказский узел", первая смерть от свиного гриппа в наступившем сезоне в Грузии была зафиксирована 24 декабря 2018 года. В батумской больнице скончалась 53-летняя женщина. Затем умер пациент в Кутаиси. К 9 января, общее число умерших от последствий гриппа H1N1 достигло 12 человек.

"Свиной грипп" (другие названия: "мексиканский грипп", "грипп Калифорния") - условное наименование опасного инфекционного заболевания, вызываемого пандемичными штаммами вируса гриппа серотипа C и подтипов серотипа А, говорится в опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" справке о вирусе гриппа А(H1N1) "Свиной грипп".

Принято решение продлить зимние каникулы в школах по 18 января, сообщило сегодня Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии.

Зимние каникулы продлены в связи с распространением гриппа. В этот период будет отслеживаться ситуация и "с учетом рекомендаций ведомства здравоохранения будет принято совместное решение", говорится в сегодняшнем сообщении ведомства, имеющемся в распоряжении "Кавказского узла".

В Грузии 256 лабораторно подтвержденных случаев заболевания гриппом на 100 тысяч человек, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель Национального центра по контролю заболеваний.

При этом, по его словам, эпидемии гриппа нет. Порог эпидемии составляет 500 заболевших на 100 тысяч человек, уточнил сотрудник Национального центра по контролю заболеваний.

В свою очередь глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе сегодня высказался против объявления карантина в школах. "Разве дети, которые не будут ходить в школу и детский сад, будут содержаться в стеклянных колбах? Разве без школ и детских садов люди не болеют?" - заявил Имнадзе.

Он также указал, что можно сделать прививку от гриппа, однако следует помнить, что иммунитет к вирусу вырабатывается только через две недели после вакцинации. "Вы и сегодня можете сделать прививку. Но следует помнить, что две недели иммунитета не будет", - рассказал глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.

По словам Имнадзе, в октябре-ноябре прививку от гриппа в рамках проведенных Минздравом акций по бесплатной вакцинации сделали более 41 тысячи человек, а в частном секторе привились более 15 тысяч человек, сообщает "Новости-Грузия".