Скорая помощь в Батуми Фото Sputnik / Alexander Imedashvili https://sputnik-georgia.ru/incidents/20171007/237646678/V-Batumi-ranili-dvuh-biznesmenov.html

09 января 2019, 02:06

Еще два человека умерли от свиного гриппа в Грузии

Две женщины умерли от свиного гриппа в Грузии. Общее число умерших от последствий гриппа H1N1 достигло 12 человек.

Как писал "Кавказский узел", первая смерть от свиного гриппа (вирус H1N1) в наступившем сезоне в Грузии была зафиксирована 24 декабря 2018 года. В Батумской больнице скончалась 53-летняя женщина. Затем умер пациент в Кутаиси. ПО данным на 8 января, число умерших составило десять человек.

"Свиной грипп" (другие названия: "мексиканский грипп", "грипп Калифорния") - условное наименование опасного инфекционного заболевания, вызываемого пандемичными штаммами вируса гриппа серотипа C и подтипов серотипа А, говорится в опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" справке о вирусе гриппа А(H1N1) "Свиной грипп".

8 января в больнице города Озургети (регион Гурия) скончалась, предположительно, в результате осложнений от вируса гриппа H1N1 83-летняя женщина, пишет со ссылкой на "Рустави-2" "Спутник-Грузия".

Женщина была доставлена в больницу неделю назад и подключена к аппарату искусственного дыхания. У пациентки, по словам врачей, были фоновые заболевания, в том числе хроническая сердечная недостаточность.

В тот же день в больнице города Гори, предположительно, от вируса H1N1 умерла 35-летняя женщина, сообщают "Новости-Грузия".

По словам директора клиники, где умерла женщина, у нее было онкологическое заболевание, она перенесла несколько операций. По его словам, в больнице также в тяжелом состоянии лежат двое мужчин с осложнениями от "свиного гриппа".

Таким образом, от последствий гриппа в стране скончались уже 12 человек.

Примечание:

"Количество умерших от гриппа в Грузии достигло 19 человек", "В Гальском районе Абхазии карантин продлен до 25 февраля", "Число больных свиным гриппом в Грузии увеличилось до 280 человек".

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