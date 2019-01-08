Число умерших от гриппа H1N1 в Грузии выросло до десяти человек

08 января 2019, 13:29

Лабораторные исследования подтвердили 162 случая свиного гриппа в Грузии и смерть от него десяти человек, заявил сегодня глава Национального центра по контролю заболеваниями. Минздрав Грузии отчитался о переводе пяти клиник Тбилиси на круглосуточную работу в связи с гриппом.

Как писал "Кавказский узел", первая смерть от вируса H1N1 в наступившем сезоне в Грузии была зафиксирована 24 декабря 2018 года. 53-летняя женщина скончалась от свиного гриппа в реанимации Батумской больницы. Менее чем через сутки в Кутаиси умер еще один пациент, заболевший свиным гриппом. По данным на 7 января, число умерших достигло девяти человек.

"Свиной грипп" (другие названия: "мексиканский грипп", "грипп Калифорния") - условное наименование опасного инфекционного заболевания, вызываемого пандемичными штаммами вируса гриппа серотипа C и подтипов серотипа А, говорится в опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" справке о вирусе гриппа А(H1N1) "Свиной грипп".

"Лабораторно подтверждено 162 случая заболевания свиным гриппом. Скончались десять человек", - заявил сегодня глава Национального центра по контролю над заболеваниями и общественным здоровьем Амиран Гамкрелидзе в эфире телекомпании "Рустави 2" (перевод слов Гамкрелидзе сделан корреспондентом "Кавказского узла").

Пять учреждений по оказанию первичной медицинской помощи с 8 января переведены в Тбилиси на круглосуточный режим работы, сообщила в свою очередь пресс-служба министерства здравоохранения Грузии. "Мы переходим на чрезвычайный режим работы в связи с ростом случаев заболевания гриппом", - цитирует 7 января заявление Минздрава "Новости-Грузия".

По данным ведомства, обратиться за круглосуточной медицинской помощью можно в "Медкапитал-Глдани", "Медкапитал-Сабуртало", "Национальный учебный центр семейной медицины", "Медси", "Медкапитал-Самгори".



При этом в медицинском центре Мцхета объявлен карантин, который продлится ориентировочно неделю, заявил директор клиники Давид Лоладз. По его словам, в клинике 50 человек проходят лечение от ОРВИ, а трое подключены к аппарату искусственного дыхания, сообщил 7 января "Sputnik-Грузия".

По данным издания, карантин также объявлен в центральной больнице Рустави, а в детской больнице Рустави ограничен вход для посетителей.