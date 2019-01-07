Число умерших от гриппа в Грузии достигло девяти

07 января 2019, 18:45

Врачи не смогли спасти сорокалетнюю женщину, заболевшую "свиным гриппом" в Поти, она скончалась в больнице 6 января. Эпидемии H1N1 в Грузии нет, заверили сегодня в Центре по контролю заболеваний.

Как писал "Кавказский узел", первая смерть от вируса H1N1 в наступившем сезоне в Грузии была зафиксирована 24 декабря 2018 года. 53-летняя женщина скончалась от свиного гриппа в реанимации Батумской больницы. Менее чем через сутки в Кутаиси умер еще один пациент, заболевший свиным гриппом. По данным на 4 января, число умерших составило восемь человек.

"Свиной грипп" (другие названия: "мексиканский грипп", "грипп Калифорния") - условное наименование опасного инфекционного заболевания, вызываемого пандемичными штаммами вируса гриппа серотипа C и подтипов серотипа А, говорится в опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" справке о вирусе гриппа А(H1N1) "Свиной грипп".

Сорокалетняя женщина стала девятой жертвой вируса. Она была госпитализирована несколько дней назад с острой респираторной инфекцией и нехваткой кислорода. По словам врачей, несмотря на лечение, она скончалась 6 января, пишет сегодня со ссылкой на телекомпанию "Рустави 2" РИА "Новости".

Глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе вновь заверил, что эпидемии "свиного гриппа" в стране нет. "В Грузии на понедельник (7 января) - 162 лабораторно подтвержденных случая, из которых 158, то есть большинство, - случаи заболевания H1N1, остальные четыре - это H3N2 (гонконгский грипп)", - цитирует Гамкрелидзе "Sputnik-Грузия".

По словам Гамкрелидзе, общий показатель заболеваний гриппом составляет 256 на 100 тысяч человек, что на 21 случай меньше по сравнению с показателями за прошлую неделю. Он отметил, что пациентов часто госпитализируют в связи с ОРВИ. Однако, по его данным, и этот показатель сократился по сравнению с прошлой неделей с 41% до 33%.