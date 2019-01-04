Число умерших от свиного гриппа в Грузии выросло до восьми человек

04 января 2019, 16:02

В Грузии от вируса H1N1 скончались восемь человек, четверо из них - жители Аджарии. В Национальном центре по контролю над заболеваниями и общественным здоровьем заявили, что эпидемии гриппа в стране нет.

Как писал "Кавказский узел", первая смерть от вируса H1N1 в наступившем сезоне в Грузии была зафиксирована 24 декабря 2018 года. 53-летняя женщина скончалась от свиного гриппа в реанимации Батумской больницы. Менее чем через сутки в Кутаиси умер еще один пациент, заболевший свиным гриппом. К 3 января число умерших от гриппа H1N1 в Грузии достигло шести.

"Свиной грипп" (другие названия: "мексиканский грипп", "грипп Калифорния") - условное наименование опасного инфекционного заболевания, вызываемого пандемичными штаммами вируса гриппа серотипа C и подтипов серотипа А, говорится в опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" справке о вирусе гриппа А(H1N1) "Свиной грипп".

"По сегодняшним данным - восемь лабораторно подтвержденных случаев смерти. Подтверждено, что одна из причин - наличие вируса гриппа H1N1", - сказал сегодня глава Национального центра по контролю над заболеваниями и общественным здоровьем Амиран Гамкрелидзе в интервью телекомпании "Рустави 2", эфир которой посмотрела корреспондент "Кавказского узла".

По данным Гамкрелидзе, у всех умерших были хронические заболевания, и они поздно обратились к врачам. Он предупредил, что всем, кто страдает хроническими заболеваниями, при первых симптомах гриппа нужно незамедлительно обратиться к врачу.

Гамкрелидзе заявил при этом, что эпидемии гриппа H1N1 в Грузии нет: на 100 тысяч человек заболевание лабораторно подтверждено у 277 человек. Опасность эпидемии возникнет, если их число возрастет до 500, пояснил он.

Четыре человека из восьми умерших жили в Аджарии, где в настоящее время стационарное лечение от свиного гриппа проходят примерно 130 человек, большинство из которых дети, сообщила в эфире "Рустави 2" руководитель аджарского центра общественного здоровья Русудан Шавишвили.

По ее словам, люди, страдающие хроническими заболеваниями, помещены в реанимацию.