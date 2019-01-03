Бригада Скорой медицинской помощи на выезде Фото © Sputnik / Александр Имедашвили https://sputnik-georgia.ru/incidents/20181225/243643293/V-Gruzii-ot-grippa-H1N1-pogib-esche-odin-chelovek.html

03 января 2019, 16:55

Число умерших от гриппа H1N1 в Грузии достигло шести

Лабораторные исследования подтвердили смерть шести человек в Грузии от свиного гриппа, сообщил Центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.

Как писал "Кавказский узел", первая смерть от вируса H1N1 в наступившем сезоне в Грузии была зафиксирована 24 декабря 2018 года. 53-летняя женщина скончалась от свиного гриппа в реанимации Батумской больницы. Менее чем через сутки в Кутаиси умер еще один пациент, заболевший свиным гриппом.

"Свиной грипп" (другие названия: "мексиканский грипп", "грипп Калифорния") - условное наименование опасного инфекционного заболевания, вызываемого пандемичными штаммами вируса гриппа серотипа C и подтипов серотипа А, говорится вопубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" справка о вирусе гриппа А(H1N1) "Свиной грипп".

В городе Гори (регион Шида Картли) сегодня ночью, предположительно от вируса H1N1, скончалась местная жительница. Женщину доставили в местную больницу поздно ночью в тяжелом состоянии, врачи не смогли ее спасти, передает корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на сегодняшнюю информацию грузинской телекомпании "Рустави 2".

Всего в Грузии лабораторно подтверждена смерть шести человек от вируса H1N1, заявил сегодня генеральный директор Центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе. Заболевание свиным гриппом лабораторно подтвердилось в 140 случаях.

«В этом году циркулирует штамм гриппа А H1N1, который характеризуется большей агрессивностью. Поэтому в этом году увеличилась обращаемость в амбулатории и клиники с симптомами гриппа и подобными гриппу. Также увеличилось число осложнений и людей, которым необходимо стационарное лечение. За последние три недели фиксируется рост обращаемости. В случае повышенной температуры и симптомов гриппа, таких как кашель, головная боль, насморк, озноб, пациентам рекомендуется обратиться к врачу», - приводит слова Амирана Гамкрелидзе «Грузия Онлайн».

При этом, по словам Гамкрелидзе, в стране эпидемии свиного гриппа нет. В настоящее время в Грузии на 100 тысяч человек 277 заболевших вирусом гриппа, а эпидемией считается, когда количество заболевших достигает 450-500 на 100 тысяч человек, передает «Sputnik-Грузия».

Примечание:

"Количество умерших от гриппа в Грузии достигло 19 человек", "В Гальском районе Абхазии карантин продлен до 25 февраля", "Число больных свиным гриппом в Грузии увеличилось до 280 человек".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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