25 декабря 2018, 17:06

Второй за сутки человек с вирусом H1N1 умер в Грузии

Пациент, заболевший свиным гриппом, умер в Кутаиси менее чем через сутки после первого за зиму летального случая после заражения этим вирусом.

Как информировал "Кавказский узел", первая смерть от вируса H1N1 в наступившем сезоне была зафиксирована 24 декабря. 53-летняя женщина скончалась от свиного гриппа в реанимации Батумской больницы.

В Грузии за последние три недели лабораторно подтверждены 63 случая заболеваний гриппом, 95% из которых - вирус H1N1.

Пациент в Кутаиси (регион Имерети) скончался 24 декабря, в течение суток после первого зафиксированного случая, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

"За последние три недели растет динамика гриппа в стране. Если раньше заболевания в основном вызывали вирусы, подобные гриппу, то сейчас широко циркулирует вирус гриппа. Вирус H1N1 более агрессивно проявляется по сравнению с прошлым годом. К сожалению, есть уже две смерти", - сказал глава Национального центра по контролю над заболеваниями и общественным здоровьем Амиран Гамкрелидзе сегодня в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2".

Зафиксирован рост случаев заболевания, но эпидемии пока нет, сообщил министр по вопросам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Давид Сергеенко. 

Министр напомнил, что к смерти приводят осложнения заболевания гриппом. При первых симптомах гриппа следует обращаться за помощью к врачам, заявил он в эфире "Рустави 2". 

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка о вирусе гриппа А(H1N1) "Свиной грипп".

Примечание:

"Количество умерших от гриппа в Грузии достигло 19 человек", "В Гальском районе Абхазии карантин продлен до 25 февраля", "Число больных свиным гриппом в Грузии увеличилось до 280 человек".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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