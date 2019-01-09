Капельница. Фото: Валентина Мищенко / Югополис

09 января 2019, 23:31

Жители села в Дагестане пожаловались на отравление

Вспышка острой кишечной инфекции произошла в Казбековском районе Дагестана, более 60 жителей села Ленинаул обратились к врачам, сообщил Минздрав республики. В школах и детсадах Ленинаула введен карантин, организован подвоз чистой питьевой воды местным жителям.

Скриншот сообщения Минздрава Дагестана от 9 января 2018 года о вспышке инфекции в Ленинауле, https://www.instagram.com/p/BsbL6rqFNc6/По данным ведомства, со 2 по 8 января с признаками острой кишечной инфекции к врачам обратилось более 60 человек. "Госпитализированы 15 человек, в том числе 11 детей. Остальные проходят лечение амбулаторно. На данный момент в больницах остаются 10 человек, в их числе 7 детей. Остальные выписаны в связи с улучшением самочувствия. Заболевшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, угрозы их жизням нет", - говорится в сегодняшнем сообщении министерства здравоохранения республики.

Судя по данным эпидемиологического расследования, проведенного Роспотребнадзором, инфекция распространилась через воду, проинформировал Минздрав Дагестана на своей странице в Instagram.

Качество питьевой воды является одной из важных проблем в Дагестане. Так, региональный Роспотребнадзор в июле 2018 года назвал проблемным качество питьевой воды в Махачкале. По данным ведомства, подаваемая населению города питьевая вода на 65,7% не соответствует показателям нормы по мутности, и на 4% - по микробиологическим показателям. Ситуация в пригородах еще хуже, отметили в Роспотребнадзоре.

Из-за отравлений в селе Ленинаул, а также в Калининауле уже несколько дней назад была прекращена подача питьевой воды. 10 января воду привезут спецмашины, со ссылкой на администрацию Казбековского района информировало "Новое дело".

Скриншот сообщения в Instagram детсада в Ленинауле о закрытии образовательных учреждений на карантин, https://www.instagram.com/p/BsX_r1zDYW_/Жители этих сел заявили изданию, что за медицинской помощью обратились уже около ста отравившихся. Однако глава села Ленинаул считает, что ничего серьезного не произошло. "Были просто обращения на повышенную температуру и боль в голове. На 12 тысяч населения обращений было зафиксировано 25, детей среди них нет. Никакого пищевого отравления не было, все это легкое недомогание, которое лечится аптечными средствами", - процитировало его слова издание.

Во всех образовательных учреждениях Ленинаула с сегодняшнего дня по 14 января объявлен карантин, говорится в сообщении, размещенном 8 января в Instagram местного детского сада "Радуга". В Ленинауле работают две общеобразовательные школы, сообщается на официальном сайте села. 

На сайтах администрации Казбековского района, села Ленинаул и дагестанского управления Роспотребнадзора по состоянию на 23.31 мск 9 января нет информации относительно вспышки инфекции.

Примечание:

"Сообщение об инфекции в Махачкале вызвало интерес пользователей соцсети", "Болельщик из Индии госпитализирован в Волгограде с инфекцией", "Зарегистрирован второй случай заражения крымской лихорадкой в Волгоградской области".

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09 января 2019, 23:31

  • Жители села в Дагестане пожаловались на отравление

    Вспышка острой кишечной инфекции произошла в Казбековском районе Дагестана, более 60 жителей села Ленинаул обратились к врачам, сообщил Минздрав республики. В школах и детсадах Ленинаула введен карантин, организован подвоз чистой питьевой воды местным жителям.

09 января 2019, 23:12

09 января 2019, 22:21

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