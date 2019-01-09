Жители села в Дагестане пожаловались на отравление

09 января 2019, 23:31

Вспышка острой кишечной инфекции произошла в Казбековском районе Дагестана, более 60 жителей села Ленинаул обратились к врачам, сообщил Минздрав республики. В школах и детсадах Ленинаула введен карантин, организован подвоз чистой питьевой воды местным жителям.

По данным ведомства, со 2 по 8 января с признаками острой кишечной инфекции к врачам обратилось более 60 человек. "Госпитализированы 15 человек, в том числе 11 детей. Остальные проходят лечение амбулаторно. На данный момент в больницах остаются 10 человек, в их числе 7 детей. Остальные выписаны в связи с улучшением самочувствия. Заболевшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, угрозы их жизням нет", - говорится в сегодняшнем сообщении министерства здравоохранения республики.

Судя по данным эпидемиологического расследования, проведенного Роспотребнадзором, инфекция распространилась через воду, проинформировал Минздрав Дагестана на своей странице в Instagram.

Качество питьевой воды является одной из важных проблем в Дагестане. Так, региональный Роспотребнадзор в июле 2018 года назвал проблемным качество питьевой воды в Махачкале. По данным ведомства, подаваемая населению города питьевая вода на 65,7% не соответствует показателям нормы по мутности, и на 4% - по микробиологическим показателям. Ситуация в пригородах еще хуже, отметили в Роспотребнадзоре.

Из-за отравлений в селе Ленинаул, а также в Калининауле уже несколько дней назад была прекращена подача питьевой воды. 10 января воду привезут спецмашины, со ссылкой на администрацию Казбековского района информировало "Новое дело".

Жители этих сел заявили изданию, что за медицинской помощью обратились уже около ста отравившихся. Однако глава села Ленинаул считает, что ничего серьезного не произошло. "Были просто обращения на повышенную температуру и боль в голове. На 12 тысяч населения обращений было зафиксировано 25, детей среди них нет. Никакого пищевого отравления не было, все это легкое недомогание, которое лечится аптечными средствами", - процитировало его слова издание.

Во всех образовательных учреждениях Ленинаула с сегодняшнего дня по 14 января объявлен карантин, говорится в сообщении, размещенном 8 января в Instagram местного детского сада "Радуга". В Ленинауле работают две общеобразовательные школы, сообщается на официальном сайте села.

На сайтах администрации Казбековского района, села Ленинаул и дагестанского управления Роспотребнадзора по состоянию на 23.31 мск 9 января нет информации относительно вспышки инфекции.