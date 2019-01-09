МВД заинтересовало видео о мандаринах для ингушских силовиков

Внутренняя проверка начата в связи жалобами полицейских из Ингушетии на то, что в качестве подарков на Новый год для 52 человек им выдали ящик мандаринов, заявило МВД России, уточнив, что фрукты были частью пайка. Пользователи соцсетей высказали мнение, что авторы видео о мандаринах будут уволены из полиции.

Сообщение о том, что силовики пожаловались на выданный им на 52 человека в качестве новогодних подарков ящик мандаринов были размещены 8 января в Telegram-каналах "ФортангаORG" и "Chechnya", а также в соцсетях.

На видео, опубликованном в пабликах, сняты 5 человек, одетых в камуфляж. Один из них рассказывает, что вооруженная группа силовиков из Ингушетии на двух машинах, в том числе "Урале", проехала 130 километров до базы в Ханкале, чтобы получить новогодние подарки для магасского отряда. И им, по словам силовика, на 52 человека дали неполный ящик мандаринов. В видеоролике сотрудник полиции нелестно отзывается об МВД.

В тот же день на сайте Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу появилось сообщение о проверке видеоролика, размещенного в Интернете.

"Сотрудники полиции, находящиеся в служебной командировке на Северном Кавказе, в ходе очередного планового выезда прибыли в н.п. Ханкала Чеченской Республики для получения продовольственного пайка, согласно нормам. В его состав входят: мясо, рыба, овощи, консервации, крупы, соки и многое другое. В дополнение к данному набору было выдано несколько килограммов фруктов, которые не входят в основной паек. Один из сотрудников снял по этому поводу видео, которое впоследствии появилось в сети Интернет", - говорится в сообщении от 8 января.

При этом пользователи Facebook высказали мнение, что авторы ролика будут уволены из-за критики МВД.

"ИЛентач", с ником

амой горячей точкой Северного Кавказа в третьем квартале 2018 года стала Чечня, где с 1 июля по 30 сентября в ходе вооруженного противостояния пострадало не менее 13 человек, из которых восемь были убиты и пять – ранены. Все восемь убитых были причастны, по официальным данным, к деятельности боевиков. Ранения получили пять сотрудников силовых структур. При этом в Ингушетии жертв конфликта зафиксировано не было.