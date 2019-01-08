Защита рассказала о жестоком обращении с азербайджанскими оппозиционерами

08 января 2019, 14:31

На суде по делу о незаконном финансировании оппозиции Азербайджана защита заявила о пытках подсудимых.

Как писал "Кавказский узел", 7 января шесть членов партии Народного фронта Азербайджана были задержаны перед зданием Бакинского суда по тяжким преступлениям, когда пришли на процесс по делу об отмывании денег. По этому делу были ранее задержаны член президиума ПНФА Агиль Магеррамов, председатель меджлиса молодежного комитета партии Руслан Насирли и глава районной организации ПНФА Бабек Гасанов.

Силовики обвинили активистов ПНФА, в том числе задержанных 9 и 10 мая гражданина России Салеха Рустамова и Bидади Рустамли, в отмывании денег. Обвинение предъявлено по статьям "Незаконное предпринимательство с извлечением доходов в крупном размере" и "Легализация денег, добытых преступным путем в составе организованной группы". При этом родственники заявили, что Салех Рустамов признал свою вину под пытками, и попросили о помощи посольства России.

7 января в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу. Представители независимой прессы и большинство сторонников обвиняемых не были допущены на процесс. Это решение было объяснено силовиками "ограниченным числом мест в зале". В зал удалось пройти родственникам обвиняемых и нескольким активистам ПНФА, сообщает корреспондент "Кавказского узла"

В ходе заседания представители защиты выступили с рядом ходатайств, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы ПНФА Тезахан Мираламли.

"Адвокат главного фигуранта дела - бывшего главы Гедабекского района Сахиба Рустамли Ильхама Гасанова ходатайствовала об исключении из материалов дела всех протоколов, подписанных защитником, назначенным со стороны государства. Она указала, что адвокат был назначен с нарушением законодательства, так как Рустамли не была предоставлена возможность пригласить адвоката по выбору. Она также просила привлечь в качестве дополнительных свидетелей супругу и брата Рустамли, которые был с ним во время задержания", - рассказал Мираламли.

По его словам, адвокат также указала на "бесчеловечное обращение с Рустамли" во время предварительного следствия. "Как отметила адвокат, Салеха Рустамли задержали в Шамкирском районе 8 мая и почти трое суток содержали под стражей без предъявления обвинения и решения суда. А после предъявления обвинения держали [в силовом ведомстве], подвергая бесчеловечному обращению, в то время как после избрания меры пресечения должны были направить в СИЗО. Адвокат сказала, что смогла встретиться с подзащитным только после того, как дело передали в Генеральную прокуратуру", - подчеркнул сотрудник ПНФА.

По его словам, адвокаты подсудимых также попросили суд выпустить их подзащитных из стеклянной клетки, изменить меру пресечения в виде ареста, прекратить уголовное дело по оправдательным основаниям. "Обвиняемый Агиль Магеррамов выразил протест против приглашения судом на процесс назначенного ему при аресте адвоката. По словам Магеррамова, его пытали на глазах у этого адвоката", - отметил Мираламли.

Однако суд оставил без удовлетворения все ходатайства и назначил слушания по существу на 15 января, пояснил сотрудник пресс-службы ПНФА Тезахан Мираламли.

Адвокат обвиняемого Бабека Гасанова Джавад Джавадов подтвердил, что все ходатайства защиты были отклонены. При этом, по его словам, "в этом деле нет состава преступления". "Все обвинение строится на том, что деньги из России переводились на поддержку ПНФА. Если даже кто-то из азербайджанцев, проживающих в России, в том числе Салех Рустамли, делали добровольные пожертвования партии, то в этом нет уголовного деяния", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Джавад Джавадов.

Он обратил также внимание на то, что МВД и Генпрокуратура в своем пресс-релизе от 26 мая 2018 года утверждали о причастности к этому делу лидера ПНФА Али Керимли, однако он даже не был допрошен.

По версии следствия, озвученной Генпрокуратурой и МВД Азербайджана, Салех Рустамов ежемесячно собирал у занимающихся в России бизнесом граждан Азербайджана средств для поддержки деятельности ПНФА. "Рустамов перенаправлял Видади Рустамли через занимающихся в Баку незаконным переводом денежных средств (...) ежемесячные суммы в размере 30 тысяч долларов, собранные в Москве у различных лиц. В целом, на финансирование мероприятий ПНФА было передано 412 тысяч долларов", - говорится в пресс-релизе ведомств, в котором также отмечается, что эти средства передавались лидеру ПНФА Али Керимли. В свою очередь Али Керимли отверг обвинения в отмывании денег.

Адвокат Руслана Насирли Фариз Намазлы также отметил, что в деле нет подтверждения отмывания денег. "В деле нет доказательств легализации доходов, полученных преступным путем. Салех Рустамли занимался бизнесом в России, и в этой стране ему никаких претензий относительно незаконности доходов не было предъявлено", - отметил защитник.

"Из материалов следствия видно, что источником денежных средств были доходы Салеха Рустамли от бизнеса в России. Он занимался законным бизнесом, и в России к нему нет никаких претензий. Мы делали запрос в Россию и получили подтверждения того, что против Рустамли не было никакого расследования", - указал адвокат Руслана Насирли Агиль Лаиджев.

Он также подчеркнул, что "в обвинительном акте под "легализацией" представлена, к примеру, оплата рекламы страницы лидера ПНФА Али Керимли в Facebook".

В Бакинском суде по тяжким преступлениям корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили факт проведения заседания, отказавшись от комментариев. Представители стороны обвинения также оказались не доступны для комментариев.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".