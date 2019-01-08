2018 год запомнился правозащитникам агрессивным преследованием на Северном Кавказе

08 января 2019, 05:41

Задержание и уголовное преследование Оюба Титиева в Чечне, поджог офиса "Мемориала" в Назрани и нападение на Сиражудина Дациева в Махачкале в 2018 году обозначили новый уровень давления на правозащитников на Северном Кавказе. Однако офисы в Ингушетии и Дагестане не прекратили работу, а в защиту Титиева была развернута кампания, к которой подключились международные организации. В 2019 году продолжится наступление на права и свободы людей, но и общественная солидарность будет расти адекватно этому наступлению, прогнозируют представители правозащитного центра.

Как писал "Кавказский узел", глава грозненского "Мемориала" Оюб Титиев был задержан 9 января 2018 года и с 11 января находится под арестом по обвинению в хранении наркотиков. Защита и сторона обвинения поставлены в неравные условия процессуальной борьбы, адвокаты сталкиваются с проблемами при представлении письменных доказательств в суде, отметил 24 декабря защитник Титиева Петр Заикин.

Процесс по делу Оюба Титиева начался 19 июля в Шалинском горсуде. Титиев утверждает, что наркотики ему подбросили силовики, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева".

Преследование Оюба Титиева стало "определяющим событием 2018 года" для "Мемориала", отметил сотрудник правозащитного центра, руководитель программы поддержки политических заключенных Сергей Давидис, подводя итоги работы правозащитников в 2018 году.

"В России и за рубежом мощная кампания солидарности с Оюбом не ослабевает со дня его незаконного задержания", - отметил Давидис в своей публикации на сайте "Мемориала".

По оценке Давидиса, итогом 2018 года можно считать рост международного внимания к российским политзаключенным, которому способствовало, среди прочего, расширение международного сотрудничества "Мемориала" в интересах поддержки политзеков. "Несомненно, важную роль в этом сыграли такие разноплановые события, как длительная голодовка Олега Сенцова и Чемпионат мира по футболу в России, но они лишь усилили эту тенденцию, а не создали ее [...] Есть все основания ожидать, что в 2019 году российская власть продолжит наступление на права и свободы людей, но я уверен, что и общественная солидарность будет расти адекватно этому наступлению", - указывает правозащитник.

Борьба за Оюба Титиева стала "главной заботой года" для "Мемориала", и в этих условиях правозащитный центр встретил целый ряд ударов на Северном Кавказе, указали председатель совета ПЦ "Мемориал" Александр Черкасов и руководитель программы «Горячие точки» Олег Орлов.

"К проблемам предыдущих пяти лет, когда нас вписывали в «иностранные агенты» и выписывали штрафы, добавилось нечто новое, куда более осязаемое: наручники, клетка, фляга с бензином, бейсбольная бита. 9 января в Чечне задержали Оюба Титиева, против него сфабриковали уголовное дело о наркотиках. 17 января сожгли наш офис в Ингушетии. 20 января подбросили наркотики в грозненский офис. 23 января подожгли машину в Дагестане и обещали сжечь наше представительство вместе с людьми. 28 марта жестоко избили руководителя махачкалинского офиса Сиражутдина Дациева", - напомнил Черкасов в своей статье на сайте "Мемориала".

Преступления против "Мемориала" в Дагестане и Ингушетии заказаны людьми из Чечни, сфабриковавшими дело Титиева, заявлял ранее "Кавказскому узлу" член совета Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов.

По оценке Олега Орлова, достижением работы правозащитников следует считать тот факт, что Оюб Титиев избежал пыток после задержания. "Как мы помним, другие люди, которые в Чечне оказывались в аналогичных ситуациях, подверглись пыткам. Наверное, этого удалось избежать, потому что мы в первые же часы после его задержания смогли обеспечить ему надежную адвокатскую помощь и организовать международную и российскую кампанию поддержки. Эта кампания, на мой взгляд, в целом удалась благодаря солидарности наших коллег-правозащитников в России и за рубежом", - указывает Орлов в своем комментарии на сайте правозащитного центра.

Он также отметил, что офисы "Мемориала" в Ингушетии и Дагестане не прекращали работу. "Сейчас в Ингушетии в полной мере восстановлена работа, несмотря на то, что старый офис был сожжен", - указал Олег Орлов.

Среди успехов работы правозащитников на Северном Кавказе он выделил обвинительный приговор сотрудникам ингушского центра "Э", которые получили реальные сроки по делу о пытках, и выпущенный в рамках Московского механизма ОБСЕ доклад о нарушениях прав человека в Чечне.

После объявления о запуске в отношении России Московского механизма австрийский эксперт ОБСЕ изучил информацию о грубых нарушениях прав человека в Чечне и подготовил доклад о них. В докладе, опубликованном 20 декабря, сведения о насильственных исчезновениях, пытках, бессудных казнях, давлении на правозащитников и гонениях на геев в Чечне названы неоспоримыми фактами.

"В первые месяцы 2019 года мы планируем выпустить доклад о ситуации в Чечне, о тоталитарной сущности режима Рамзана Кадырова", - отметил Орлов.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на странице "Преследование активистов". О деле сотрудников Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) в Ингушетии рассказывается в материале "Кавказского узла" "Пытки, убийства и шантаж — борьба с экстремизмом в Ингушетии".