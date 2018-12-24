Защита заявила о неравных условиях борьбы на процессе по делу Титиева

24 декабря 2018, 21:15

Суд отклонил ходатайство защиты о допросе владельцев магазинов с видеокамерами, которые могли зафиксировать маршрут главы грозненского "Мемориала" Оюба Титиева в день его задержания. Этим доказывается, что защита со стороной обвинения поставлены в неравные условия процессуальной борьбы, отметил адвокат Петр Заикин.

Как писал "Кавказский узел", процесс по делу Оюба Титиева начался 19 июля в Шалинском горсуде. На сегодняшнем заседании суда защита начала представлять свои письменные доказательства. Также участники процесса просмотрели диск с фотографиями, сделанными во время следственного эксперимента. Эти фотографии подтвердили замечания к следственному эксперименту, сделанные адвокатами Титиева.

Глава грозненского "Мемориала" Оюб Титиев с 11 января находится под арестом по обвинению в хранении наркотиков. Титиев утверждает, что наркотики ему подбросили силовики, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева".

Защита раскритиковала следственный эксперимент по делу Титиева

Во время изучения диска с фотографиями следственного эксперимента на сегодняшнем заседании суда защита Титиева отметила, что при проведении эксперимента не была воссоздана полная картина места происшествия.

«Рассыпанное вещество существенно крупнее, даже по линейке видно, что это не петрушка, как указано в документах», - заметил адвокат Петр Заикин.

Также адвокаты и Оюб Титиев заявили о существенных внешних различиях между статистами и сотрудниками ГИБДД, которые задержали правозащитника и якобы увидели в его машине рассыпанную на полу марихуану.

«Инспектор Гараев выше всех присутствующих на этом фото», - заявила адвокат Марина Дубровина. «Какие-то все худые», - добавил Оюб Титиев.

Суд отказался допрашивать владельцев магазинов с камерами видеонаблюдения

Оглашение своих письменных доказательств сегодня сторона защиты начала с четвёртого тома дела. Адвокаты ходатайствовали о допросе владельцев коммерческих объектов, расположенных в Курчалое на улице Кадырова и на которых установлена система видеонаблюдения.

По словам Петра Заикина, все эти владельцы торговых точек в ходе предварительного следствия были допрошены и все заявили, что в день задержания Оюба Титиева у них не работали камеры видеонаблюдения.

«При допросе все свидетели заявили, что система видеонаблюдения у них была неисправна, и причины у всех почти одинаковые. Нам интересно послушать мнение свидетелей по поводу действительных причины неисправности камер. Их показания как будто переписаны друг с друга, там одни и те же фразы используются. Ну, не могли все люди так одинаково отвечать. Кроме того, надо выяснить, не оказывалось ли давление на свидетелей», - пытался обосновать своё ходатайство Петр Заикин.

«Речь идёт не только о торговых точках, но и о госучреждениях - в том числе и о прокуратуре и Курчалоевском РОВД. У всех, оказывается, камеры были неисправны. Работали камеры только у ФСБ, но и там они якобы были направлены в другую сторону», - заявила адвокат Марина Дубровина.

«Очень любопытно узнать причину неисправности техники. Потому что в таких количествах и одновременно радиоэлектроника выходит из строя только при радиоударах», - высказался Петр Заикин. «Ни одна камера не была изъята, и не изучены данные с этих носителей», - добавил Оюб Титиев.

По версии защиты, в день задержания Титиева дважды привозили в отдел полиции. По данным адвокатов, именно факт повторного доставления в полицию Титиева доказывает, что дело о хранении наркотиков сфальсифицировано. Камеры в отделе полиции, куда доставили правозащитника, по версии следствия, не работали. Защита указывала в связи с этим, что дело Титиева лишилось важнейших доказательств его фальсификации. В ходе заседаний суда старший инспектор ГИБДД по Курчалоевскому району Алихан Гараев заявил, что в день задержания Титиева в служебном автомобиле отсутствовал видеорегистратор. О поломке видеорегистратора также сообщил и его коллега Хусейн Хутаев.

Обвинение выступило против допроса свидетелей, сославшись на то, что их показания есть в протоколе с места событий.

Судья ходатайство не удовлетворила.

«Они индивидуальные предприниматели, и это их дело - когда ремонтировать или не ремонтировать камеры. Ну, не работали они и не работали, а к госучреждения мы ещё вернёмся», - заявила судья.

После этого в процессе был объявлен перерыв до 14 января, передает присутствовавший в суде корреспондент «Кавказского узла».

Адвокат заявил о проблемах защиты с представлением письменных доказательств в суде

Отказ суда удовлетворить ходатайство защиты о допросе магазинов с видеокамерами в Курчалое был ожидаемым, считает Петр Заикин.

«Мы ходатайствовали о вызове в суд владельцев помещений, на которых установлены камеры видеонаблюдения по маршруту следования Оюба: сначала с места первоначального его задержания, потом оттуда в отдел полиции, оттуда в сопровождении полицейских к месту вторичного задержания, где имело место инсценировка его задержания сотрудниками ДПС. Наличие таких видеозаписей может помочь установить, что материалы в отношении Оюба были сфальсифицированы», - прокомментировал сегодняшнее заседание суда корреспонденту «Кавказского узла» Петр Заикин.

По его словам, из-за отказа в удовлетворении ходатайства о допросе владельцев торговых точек с видеокамерами не удастся выяснить, оказывалось ли на них какое-либо давление, изымались ли или уничтожались ли их видеозаписи.

«Суд не дал нам возможности все это выяснить. И в данной ситуации мы со стороной обвинения поставлены в очень неравные условия процессуальной борьбы. Это грубейшее нарушение прав на защиту Оюба Салмановича, потому что нет равных прав представлять письменные доказательства в суде. Действия суда в этой части мы, конечно же, обжалуем», - заявил Петр Заикин.