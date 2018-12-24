Фотографии следственного эксперимента подтвердили замечания адвокатов Титиева

24 декабря 2018, 16:46

На сегодняшнем заседании суда по делу главы грозненского "Мемориала" Оюба Титиева защита начала представлять свои письменные доказательства. Также участники процесса просмотрели диск с фотографиями, сделанными во время следственного эксперимента.

Как писал "Кавказский узел", процесс по делу Оюба Титиева начался 19 июля в Шалинском горсуде. На заседании 18 декабря суд удовлетворил ходатайство гособвинителя об оглашении протоколов очных ставок между Оюбом Титиевым и сотрудниками полиции. Также защита Титиева в суде отвергла результаты следственного эксперимента. Следственный эксперимент прошел без участия защиты, и его итоги являются недопустимым доказательством, заявили адвокаты Титиева.

Глава грозненского "Мемориала" Оюб Титиев с 11 января находится под арестом по обвинению в хранении наркотиков. Титиев утверждает, что наркотики ему подбросили силовики, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева".

На сегодняшнем заседании суда был просмотрен диск с фотографиями, сделанными во время следственного эксперимента. Вывести на большой экран изображения не получилось, поэтому их смотрели с экрана ноутбука, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале ПЦ "Мемориал".

На фотографиях видно, что на эксперименте вместо марихуаны использовали кинзу, а не петрушку, как написано в документах (частицы кинзы значительно крупнее). Кроме того, по данным ПЦ "Мемориал", также на представленных фотографиях можно заметить, что человек, исполнявший роль Гараева, который якобы увидел в машине Титиева траву 9 января, на голову ниже Гараева. При эксперименте, как видно на представленных в суде фотографиях, использовались плотно прилегающие к сидениям машины чехлы, а у Титиева в машине они были более свободные, прикрывали пространство под сидением, отмечает ПЦ "Мемориал".

Для воссоздания обстоятельств задержания главы грозненского "Мемориала" были привлечены статисты, не схожие по росту и комплекции с реальными участниками событий, а имитация марихуаны была подменена, заявил на прошлом заседании суда адвокат Титиева Петр Заикин. По его мнению, это свидетельствует о том, что ситуация не была воссоздана полностью.

После просмотра фотографий сторона защиты начала представлять свои письменные доказательства. Первый документ - запрос следователя Саламова начальнику Курчалоевского ОМВД об УАЗах "Патриотах". В ответе говорится, что в ОМВД есть УАЗы, в том числе камуфлированные, однако свидетели, которые выступали в суде, и сам Саламов отрицали это, сообщает ПЦ "Мемориал".

Следующий запрос следователя Муратова - про сотрудников, которые 9 января несли службу на камуфляжных машинах в Курчалоевском районе. Отвечают ему только про село Курчалой.

"Оюба, как мы помним, задержали на границе Курчалоя и Майртупа. То есть это могли быть сотрудники, патрулировавшие Майртуп. Информацию об этих патрулях следователь не пытался получить", - комментирует ПЦ "Мемориал" и сообщает, что следующее заседание суда назначено на 14 января 2019 года.

Напомним, сегодня Верховный суд Чечни вынес решение отказать защите в апелляционной жалобе и оставил главу грозненского "Мемориала" Оюба Титиева под стражей до 22 марта 2019 года.