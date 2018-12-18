Защита Титиева отвергла результаты следственного эксперимента в суде

18 декабря 2018, 20:44

Для воссоздания обстоятельств задержания главы грозненского "Мемориала" были привлечены статисты, не схожие по росту и комплекции с реальными участниками событий, а имитация марихуаны была подменена. Следственный эксперимент прошел без участия защиты, и его итоги являются недопустимым доказательством, заявили адвокаты Оюба Титиева в суде.

Как писал "Кавказский узел", глава грозненского офиса "Мемориала" Оюб Титиев с 11 января находится под стражей по делу о хранении наркотиков. Сам Титиев утверждает, что наркотики ему подбросили силовики. На заседании 17 декабря прокуратура рапортовала об отсутствии записей видеокамер в день задержания Титиева, а на сегодняшнем заседании суд удовлетворил ходатайство гособвинителя об оглашении протоколов очных ставок между Оюбом Титиевым и сотрудниками полиции.

17 декабря в суде был представлен протокол очной ставки, на которой ключевой свидетель не опознал Оюба Титиева. Адвокаты заявили, что намерены использовать этот факт в прениях. Кроме того, адвокат Заикин при исследовании протокола этой очной ставки обратил внимание на то, что свидетель одет в летнюю одежду, хотя дело происходило зимой. Свидетель, "скорее всего, находился в изоляции, то есть ещё осенью был задержан и находился в секретной тюрьме, и его прямо оттуда привезли на следственные мероприятия", - предположил Петр Заикин.

Следственный эксперимент по воссозданию момента обнаружения наркотиков в машине Оюба Титиева несостоятелен, заявили в суде адвокаты главы грозненского "Мемориала". Как выяснилось в суде, эксперимент проводился по инициативе защиты, однако адвокаты в нем участия не принимали, передал присутствовавший на заседании корреспондент "Кавказского узла".

"Прошу обратить внимание, что статист, выполнявший роль Гараева (инспектор ГИБДД, который, по версии следствия, увидел в машине Титиева рассыпанную зеленую массу, - прим. "Кавказского узла") на целую голову ниже Гараева. Это свидетельствует о том, что ситуация не была воссоздана полностью. Я одного роста с Гараевым, но как бы я ни старался, невозможно на таком расстоянии с этого места увидеть, что рассыпано в машине на коврике и, тем более, увидеть черный пакет под сиденьем. У человека пониже ростом таких возможностей больше, но все равно не видно", - заявил в суде адвокат Петр Заикин.

Защитник также обратил внимание, что использованный в эксперименте для имитации марихуаны материал в действительности отличается от материала, указанного в документах.

"Указано, что для эксперимента использовали петрушку, а на фото видно, что это кинза - она раз в шесть больше гранул петрушки. Видимо петрушку все же не видно было, поэтому взяли кинзу, чтобы наверняка. Можно было сразу тыквенные семечки взять, их бы точно можно было заметить на черном коврике", - сказал он.

Еще одно несоответствие следственного эксперимента реальной ситуации заключается в том, что чехлы сидений в автомобиле, который использовался для проведения эксперимента, плотно прилегают к сиденьям. Чехлы на сиденьях в машине Оюба Титиева сидели свободно и закрывали пространство под сиденьями, указала защита.

Прокурор Джабраил Ахматов в ответ на замечания защиты заявил, что "участники следственного эксперимента замечаний не высказали". "Мы и не принимали участия в эксперименте, нас там не было", - ответили адвокаты.



Адвокат Марина Дубровина считает бессмысленным оглашение протоколов очных ставок. "Мы были против и были удивлены тем, что прокуратура оглашает протоколы следственных действий - очных ставок в отсутствие свидетелей в зале суда, никак не обосновывая это оглашение. Зачем они это делают, почему, какое доказательное значение они имеют? Очная ставка - это вообще очень странное следственное действие, где противоречия не выявляются: Оюб настаивает на своих показаниях, полицейские на своих. На это бессмысленное занятие мы потратили сегодня большую часть времени", - сообщила Дубровина корреспонденту "Кавказского узла".

Во время оглашения протокола следственного эксперимента защита указывала на ошибки, допущенные стороной обвинения при сборе доказательств и проведении следственного действия.



"Мы указывали на неправильный подбор понятых, статистов и людей, которые принимали участие в следственных действиях. Потому что это совершенно другие люди, намного ниже ростом и намного худее [реальных участников событий]. Если маленький человек перекрывает проем между дверью и пассажирским сиденьем, то там, может быть, что-то и можно увидеть, но Оюб Салманович выше и крупнее. Не была полностью воссоздана обстановка, которая была при остановке автомобиля Оюба, поэтому мы считаем следственный эксперимент абсолютно ущербным доказательством", - заявила адвокат.



Сторона обвинения допускает грубые ошибки, которыми может воспользоваться защита, отметила Марина Дубровина. По словам адвоката, действия прокуроров говорят о недостаточно хорошей подготовке к процессу - обвинение даже не пытается качественно выполнять свою процессуальную роль, указала она.



"Они фактически оглашают те протоколы следственных действий, которые не нужно было оглашать, которые не в их пользу. Это говорит о том, что они фактически не читали дела, а опираются на свое прокурорское досье. К сожалению, это еще показатель того, что суды часто неспособны противостоять давлению прокуратуры: все, что заявляет прокуратура, они считают истиной в последней инстанции. У представителей обвинения есть уверенность, что все их доказательства лягут в основу приговора, что приговор будет именно обвинительным. Поэтому они так небрежно относятся к сбору доказательств и к их представлению в суде", - считает Дубровина.

На заседании 17 декабря адвокат Петр Заикин вновь упомянул о пепельнице, которую силовики изъяли после задержания Титиева из его офиса, хотя пепельницы там никогда прежде не было. "Раз по закону нельзя курить в общественных местах, значит, нельзя. Настолько он был законопослушным гражданином, дело тут даже не в принципах и следовании здоровому образу жизни", - подчеркнул адвокат.

В грозненском офисе "Мемориала" никогда не было пепельниц, подтвердил Оюб Титиев корреспонденту "Кавказского узла". По словам правозащитника, ее не было и на балконе, куда иногда выходили покурить некоторые посетители офиса. "У нас никто не курил, поэтому никогда ни в офисе, ни на балконе никакой пепельницы не было. Гости, которые курили, сами убирали за собой окурки, но даже для них мы пепельницу туда не ставили", - подчеркнул он.

Суд объявил перерыв до понедельника, [24 декабря], говорится в сообщении Telegram-канала ПЦ "Мемориал".