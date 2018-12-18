Суд разрешил озвучить протоколы очных ставок Титиева

18 декабря 2018, 14:13

Суд в Шали сегодня удовлетворил ходатайство гособвинителя об оглашении протоколов очных ставок между Оюбом Титиевым и сотрудниками полиции. Доводы защиты о том, что эти свидетели уже были допрошены, суд счел неубедительными.

Как писал "Кавказский узел", глава грозненского офиса "Мемориала" Оюб Титиев с 11 января находится под стражей по делу о хранении наркотиков. Сам Титиев утверждает, что наркотики ему подбросили силовики. На заседании 17 декабря прокуратура рапортовала об отсутствии записей видеокамер в день задержания Титиева, а УФСИН отчиталось об итогах проверки содержания Титиева. Информация о проверке удивила адвокатов правозащитника.

Сегодня на заседание суда по делу Титиева, которое началось в 12.45 мск, пришли адвокаты Марина Дубровина и Петр Заикин. Поддержать Титиева приехали руководитель программы «Горячие точки» ПЦ "Мемориал" Олег Орлов и юрист организации Татьяна Глушкова, а также автор дагестанского Telegram-канала «Спросите у Расула» Расул Асад и руководитель общественной организации по защите прав пациентов «Монитор пациента» Зиявутдин Увайсов.

Перед заседанием Олег Орлов показал Титиеву фото и видеозапись в его поддержку, которую сделал Борис Гребенщиков. Оюб Титиев сообщил, что об акции Amnesty International в его поддержку он узнал только в суде от друзей и коллег.

Обращение Гребенщикова к Титиеву, написанное на листе бумаги с логотипом Amnesty International, опубликовал сегодня Правозащитный центр "Мемориал". "Вам сил и терпения. Мы с Вами. Свет всегда побеждает тьму. Храни Вас Бог. Б.Г.", - написал в обращении к правозащитнику музыкант.

На заседании прокурор Милана Байтаева ходатайствовала об оглашении материалов из четвёртого тома уголовного дела. Судья удовлетворила ходатайство и прокурор огласила свидетельство о браке Титиева и документы, подтверждающие наличие у него четверых детей.

После этого обвинитель предложила огласить протоколы очной ставки между Оюбом Титиевым, понятым Такалашевым и сотрудником ГИБДД Хутаевым, который остановил машину Титиева во время второго задержания.

По версии защиты, в день задержания Титиева дважды привозили в отдел полиции. По данным адвокатов, именно факт повторного доставления в полицию Титиева доказывает, что дело о хранении наркотиков сфальсифицировано. Камеры в отделе полиции, куда доставили правозащитника, по версии следствия, не работали. Защита указывала в связи с этим, что дело Титиева лишилось важнейших доказательств его фальсификации. В ходе заседаний суда старший инспектор ГИБДД по Курчалоевскому району Алихан Гараев заявил, что в день задержания Титиева в служебном автомобиле отсутствовал видеорегистратор. О поломке видеорегистратора также сообщил и его коллега Хусейн Хутаев.

Защита выступила против оглашения протоколов. "Обвинение не представило основания для оглашения этих документов. Эти лица были подробно допрошены в суде, надо было тогда все разногласия разрешать", - заявил Петр Заикин.

Марина Дубровина также назвала позицию обвинения "нелогичной". "Если обвинение хотело выяснить противоречия, надо было это делать, когда свидетели были в зале. Не вижу смысла разглашать их в отсутствие свидетелей", - сказала суду адвокат.

Оюб Титиев согласился с позицией защиты, однако судья постановила огласить протоколы очной ставки, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

После этого в суде началось оглашение протоколов очных ставок между Оюбом Титиевым и Хусейном Хутаевым, а также Оюбом Титиевым и Алиханом Гараевым, который присутствовал при повторном задержании Титиева, сообщил в своем Telegram-канале ПЦ "Мемориал".

Напомним, что вчера, 17 декабря, в суде был представлен протокол очной ставки, на которой ключевой свидетель не опознал Оюба Титиева. Адвокаты заявили, что намерены использовать этот факт в прениях. Кроме того, адвокат Заикин при исследовании протокола этой очной ставки обратил внимание на то, что свидетель одет в летнюю одежду, хотя дело происходило зимой. Свидетель "скорее всего, находился в изоляции, то есть ещё осенью был задержан и находился в секретной тюрьме, и его прямо оттуда привезли на следственные мероприятия", - предположил Петр Заикин.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне". "Кавказским узлом" также опубликована справка "Главное о деле Оюба Титиева".