Борис Гребенщиков выступил в поддержку Оюба Титиева

18 декабря 2018, 09:55

Сотрудничающий с Amnesty International российский музыкант заявил о своей поддержке обвиненного в Чечне Оюба Титиева, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", глава грозненского "Мемориала" Оюб Титиев с 11 января находится под арестом по обвинению в хранении наркотиков. Процесс по его делу начался 19 июля в Шалинском горсуде. Титиев утверждает, что наркотики ему подбросили силовики. На заседании 17 декабря прокуратура рапортовала об отсутствии видео с камер в день задержания Титиева, а УФСИН отчиталось об итогах проверки содержания Титиева, удивившей защиту.

Правозащитный центр "Мемориал" опубликовал сегодня фотографию Бориса Гребенщикова, демонстрирующего лист бумаги с логотипом Amnesty International и портретом Оюба Титиева.

На другом фото, также опубликованном в Telegram-канале "Мемориала", показан текст обращения Гребенщикова к Титиеву, написанного на листе с логотипом Amnesty International.

"Вам сил и терпения. Мы с Вами. Свет всегда побеждает тьму. Храни Вас Бог. Б.Г.", - написал в обращении к правозащитнику музыкант.

Напомним, что Борис Гребенщиков объявил о начале сотрудничества с Amnesty International в 2004 году, когда организация впервые опубликовала свой ежегодный доклад о ситуации с правами человека в 156 странах мира на русском языке. Музыкант присутствовал на презентации доклада, российский раздел которого был посвящен большей частью нарушениям прав человека в зоне конфликта в Чечне, в том числе внесудебным казням, насильственным исчезновениям и пыткам.

"Международная амнистия" - это именно та организация, которая иногда может совершить чудо и спасти человека. То, что я могу, я постараюсь сделать, ведь спасение жизни даже одного конкретного человека - это уже достойная цель", - сказал Борис Гребенщиков в 2004 году.

В 2012 и 2016 годах Борис Гребенщиков открывал декабрьские марафоны Amnesty International - ежегодные кампании организации по написанию и отправке писем в защиту людей, чьи права серьезно нарушены. - и лично участвовал в них в разные годы. Марафон писем - крупнейшая правозащитная кампания в мире, указано на сайте AI.

"Вот уже несколько лет Борис Гребенщиков — в лучших традициях настоящего рокера — с готовностью принимает участие в наших Марафонах. Это его подписи ускорили выход на свободу троих «болотных сидельцев», калининградских «узников флага». Это он помог во многих других кейсах", - писал бывший директор российского представительства Amnesty International Сергей Никитин в 2015 году. Тогда музыкант призвал российские власти освободить троих украинских политзаключенных - Олега Сенцова, Александра Кольченко и Геннадия Афанасьева - и подписал соответствующее письмо к генеральному прокурору России.

В 2013 году Гребенщиков поддержал требование Amnesty Intenational освободить узников совести по "болотному делу", а в 2017 году написал письмо узбекскому журналисту, бывшему узнику совести Мухаммаду Бекжанову, поздравив его с освобождением после почти 18 лет заключения, говорится в сообщении на сайте "Права человека в России".

В 2016 году Гребенщиков лично написал письмо поддержки московскому активисту Ильдару Дадину, который находился на тот момент в колонии, сообщала "Медуза".

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". "Кавказским узлом" также подготовлена справка "Главное о деле Оюба Титиева".