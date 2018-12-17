Прокуратура рапортовала об отсутствии видео с камер в день задержания Титиева

17 декабря 2018, 11:44

Запись камер наружного видеонаблюдения, находившихся на пути следования главы грозненского "Мемориала" Оюба Титиева в день задержания, не велась или не сохранилась, отметила сегодня в ходе оглашения материалов дела представитель прокуратуры. В свою очередь УФСИН отчиталась об итогах проверки содержания Титиева, удивившей защиту.

Как писал "Кавказский узел", глава грозненского "Мемориала" Оюб Титиев с 11 января находится под арестом по обвинению в хранении наркотиков. Процесс по его делу начался 19 июля в Шалинском горсуде. Титиев утверждает, что наркотики ему подбросили силовики. На заседании 11 декабря защита Титиева указала на нестыковки в материалах дела.

Сегодня на заседание по делу Титиева приехали: сотрудник посольства Австралии в России Дион Холлпайк и сотрудники канадского посольства Жан Ламберт и Нина Кондрацки, руководитель программы "Горячие точки" ПЦ "Мемориал" Олег Орлов, юрист "Мемориала" Татьяна Глушкова. В суде присутствуют также журналисты ЧГТРК "Грозный", сообщил в своем Telegram-канале ПЦ "Мемориал".

До начала суда Олег Орлов показал франко-немецкую премию за права человека и верховенства права, присужденную Титиеву. При этом вручить премию главе грозненского "Мемориала" не разрешили, сообщает корреспондент "Кавказского узла", присутствующий на заседании суда.

Сегодня на процессе ожидается продолжение оглашения письменных доказательств, сторона защиты никакие ходатайства заявлять не планирует, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" до начала заседания Петр Заикин.

Согласно трансляции в Telegram-канале ПЦ "Мемориал", в начале заседания судья продемонстрировала сторонам заверенную копию паспорта Оюба Титиева как подтверждение того, что паспорт не потерян, а находится у правоохранительных органов.

Прокурор Байтаева продолжила оглашение материалов дела и зачитала ряд запросов следователя Саламова по поводу записей камер наружного видеонаблюдения, отмечают правозащитники.

"На пути следования Оюба Титиева от места задержания до отдела полиции камеры есть непосредственно на зданиях Курчалоевского ОМВД, Россельхозбанка, администрации района, пенсионного фонда, прокуратуры, дома культуры, Сбербанка, Чеченэнерго, отдела труда и соцзащиты. По техническим причинам 9 января запись этими камерами не велась или не сохранилась. Только камеры на УФСБ работали. Однако, согласно материалам дела, камеры "установлены для визуального контроля периметра ограждения охраняемой территории и не позволяют вести наблюдение за близлежащими объектами"", - говорится в трансляции в Telegram-канале ПЦ "Мемориал".

По версии защиты, в день задержания Титиева дважды привозили в отдел полиции. По данным адвокатов, именно факт повторного доставления в полицию Титиева доказывает, что дело о хранении наркотиков сфальсифицировано. Камеры в отделе полиции, куда доставили правозащитника, по версии следствия, не работали. Защита указывала в связи с этим, что дело Титиева лишилось важнейших доказательств его фальсификации. В ходе заседаний суда старший инспектор ГИБДД по Курчалоевскому району Алихан Гараев заявил, что в день задержания Титиева в служебном автомобиле отсутствовал видеорегистратор. О поломке видеорегистратора также сообщил и его коллега Хусейн Хутаев.

Защиту удивило заявление УФСИН о проверке условий содержания Титиева в СИЗО

Адвокаты Титиева отметили, что не в курсе проведенной проверке условий содержания Оюба Титиева в СИЗО, об итогах которой 11 декабря на своем сайте отчиталось УФСИН России по Чеченской Республике.

По данным УФСИН, проверка нарушения в отношении Титиева права на переписку была проведена совместно с председателем Общественной наблюдательной комиссии Чечни Русланом Ахмаевым, при этом "случаев задержки и невыдачи корреспонденции не выявлено", а "корреспонденция, поступившая на иностранном языке, переводится и в течение трех дней вручается под роспись обвиняемому".

"Все камеры следственного изолятора оборудованы радиоточками, по которым транслируется республиканское и государственное вещание, дополнительно камера, где содержится обвиняемый, оборудована телевизором с возможностью просмотра телепередач в соответствии с распорядком дня следственного изолятора. (...) Руководством территориального органа и следственного изолятора был проведен личный прием с обвиняемым Титиевым (...) Обвиняемый полностью опроверг информацию о нарушениях его прав в следственном изоляторе", - отмечается в сообщении от 11 декабря, размещенном на сайте ведомства.

На заседании суда 10 декабря обвинение потребовало продлить арест Оюба Титиева. Суд согласился с требованием обвинения и продлил арест главы грозненского "Мемориала" до 22 марта 2019 года. Сам Оюб Титиев назвал решение суда ожидаемым, отметив, что проблема с получением корреспонденции до сих пор не разрешена."Некоторые письма я вообще не получаю, некоторые получаю с большой задержкой. Несколько раз я говорил об этой проблеме с начальником СИЗО, но ситуация не меняется. Например, человеку могут доставить письмо, а его нет в СИЗО, он в суде. Письмо это уносят и оно пропадает, повторно его не приносят", - рассказал Титиев корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокаты Пётр Заикин и Илья Новиков заявили, что не были оповещены ни о какой проверке УФСИН по Чеченской республике и ОНК Чечни нарушения в отношении их подзащитного "права на переписку", сообщает корреспондент "Кавказского узла".

"Встречались с Оюбом Салмановичем на прошлом заседании во вторник, 11 декабря. Он ничего о проверке или о каком-нибудь приёме в ОНК не говорил", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Петр Заикин.

По его словам, основная жалоба Титиева была не на уровень громкости радиоточки или время просмотра телевизора, а на полное отсутствие этих приборов, как источников информации. "Наш подзащитный говорил о том, что он не может узнавать о новостях в стране и в мире. Газеты ему доставляются на 3-4 дня позже выхода. Радио не работает. Телевизор, несмотря на ходатайства родственников, не разрешают в камере разместить. Ему не развлекательные передачи интересны, а информационные", - пояснил Заикин.

Он указал, что сам слышал от Титиева о том, что число доставленной ему корреспонденции не соответствует количеству отправленных ему писем. "Других жалоб на условия содержания у Титиева не было", - уточнил Заикин.

Адвокат Илья Новиков также подчеркнул, что не знает о проверке. "О том, кто проводил проверку и какие выводы были сделаны, я не осведомлён", - пояснил он.

О том, что Титиев ничего не говорил ему об отказе от жалоб, рассказал член правления ПЦ "Мемориал" Олег Орлов, подчеркнув, что не может ничего сказать о проведенной УФСИН проверке. "Знаю, что жалобы от Титиева были, и он ничего не говорил об отказе от них", - подчеркнул Орлов.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". "Кавказским узлом" также подготовлена справка "Главное о деле Оюба Титиева".