Защита оценила протокол очной ставки ключевого свидетеля с Титиевым

17 декабря 2018, 21:17

Сегодня в суде по делу главы грозненского "Мемориала" Оюба Титиева был представлен протокол очной ставки, на которой ключевой свидетель не опознал правозащитника. Этот факт адвокаты намерены использовать в прениях.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в ходе оглашения материалов дела представитель прокуратуры отметила, что запись камер наружного видеонаблюдения, находившихся на пути следования Титиева в день задержания, не велась или не сохранилась. До начала суда руководитель программы "Горячие точки" ПЦ "Мемориал" Олег Орлов показал франко-немецкую премию за права человека и верховенства права, присужденную Титиеву. При этом вручить премию подсудимому не разрешили.

Глава грозненского "Мемориала" Оюб Титиев с 11 января находится под арестом по обвинению в хранении наркотиков. Процесс по его делу начался 19 июля в Шалинском горсуде. Титиев утверждает, что наркотики ему подбросили силовики, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева".

Исследование очной ставки Титиева с ключевым свидетелем выявила нестыковки

Сегодня в суде прокурор исследовала в том числе и документы, которые не включены в перечень вещественных доказательств и не отражены в обвинительном заключении.

Среди них был оглашён протокол очной ставки 26 января, в котором указано, что свидетель Басханов, который якобы видел, как Оюб Титиев курит марихуану в ноябре-декабре прошлого года, не опознал его. Адвокат Титиева Петр Заикин считает, что этим самым обвинение сделало большое одолжение для защиты, так как теперь в прениях адвокаты смогут ссылаться на эти исследованные в суде документы, Заикин даже несколько раз поблагодарил прокурора за это, сообщает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании суда.

Свидетель Умар Басханов 13 сентября заявил в Шалинском горсуде, что дважды видел главу грозненского "Мемориала" Оюба Титиева курящим анашу. Защита назвала его показания абсурдными и предположила, что Басханов является негласным сотрудником РОВД.

При исследовании протокола этой очной ставки Заикин обратил внимание на то, как был одет Басханов. «Басханов одет не в зимнюю одежду, а в летнюю. Как ранее мы заявляли, Басханов, скорее всего, находился в изоляции, то есть ещё осенью был задержан и находился в секретной тюрьме, и его прямо оттуда привезли на следственные мероприятия. Если бы это было не так, он был бы одет хотя бы потеплее, тем более, что на улице было очень холодно. Это же зима», - заявил адвокат.

«Вы посмотрите, как на фото одеты полицейские, и как одет Басханов», - дополнил слова адвоката Оюб Титиев.

На это замечание прокурор Байтаева ответила, что, «возможно, ему [Басханову] не холодно было, поэтому он так одет».

Также Заикин поставил под сомнение показания Басханова о том, что тот видел, как Оюб Титиев стоял в Грозном на улице Гайирбекова между двумя пятиэтажными домами и курил марихуану. «Басханов говорил, что видел Оюба в проходе между пятиэтажками, хотя одно из этих зданий одноэтажное», - заявил Петр Заикин. «Это говорит о том, что Басханов никогда там не был», - дополнил его Оюб Титиев.

Также в суде были зачитаны характеризующие Оюба Титиева документы, в том числе и справка от информационного центра МВД Чечни, в которой указано, что подсудимый никогда не привлекался к ответственности за нарушение закона.

«Человек за всю свою жизнь не то, что к уголовной, даже к административной ответственности не привлекался. Это характеризует человека. Сотрудники полиции или прокуратуры ещё могут случайно превысить скорость, но Титиев не допустил ни разу даже нарушения правил дорожного движения, хотя он управлял машиной не только в Чечне, но и за ее пределами, в том числе и в Москве. Не нарушить ПДД это очень сложно. Все это говорит о законопослушности и порядочность нашего подзащитного», - сказал Петр Заикин.

Также он добавил, что в офисе Титиева отсутствовала даже пепельница. «Раз по закону нельзя курить в общественных местах, значит, нельзя. Настолько он был законопослушным гражданином, дело тут даже не в принципах и следованию здорового образа жизни», - подчеркнул Петр Заикин.

Сегодня же в суде Заикин ходатайствовал об осмотре предметов, изъятых в ходе обыска 19 января в офисе "Мемориала" в Грозном. Во время этого обыска на балконе офиса нашли две сигареты Parliament. Пепельницу в виде обрезанной жестяной банки и сигареты, якобы найденные во время обыска отправили на экспертизу, которая показала, что в сигаретах марихуана, а по отпечаткам пальцев на банке определить, кто её трогал, невозможно, сообщает ПЦ "Мемориал".

Судья отметила, что эти сигареты и банка не признаны вещественными доказательствами, и материалы по ним не включены в обвинение, поэтому, по ее мнению, оглашать эти материалы нет необходимости, это затягивание процесса. На это Заикин заявил, что появление сигареты и банки подтвердит попытку фальсификации дела и противоправные действия сотрудников полиции.

Однако гособвинение выступает против и судья отказывает в ходатайстве, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале ПЦ "Мемориал".

Следующее заседание суда назначено на 10.00 мск 18 декабря. Всего из шести томов уголовного дела Оюба Титиева исследованы четыре. 18 декабря суд продолжит исследование письменных материалов дела.

Защита нашла ошибки у гособвинения

На сегодняшний день представители прокуратуры допустили ряд грубейших ошибок, которые защита сможет использовать в свою пользу, в том числе и для отстаивания своей позиции о том, что материалы уголовного дела в отношении Титиева были сфальсифицированы, прокомментировал сегодня процесс Петр Заикин.

«Сегодня был оглашён протокол опознания Титиева Басхановым. Это тот самый протокол, который зафиксировал, что Басханов его не опознал. Он до этого как минимум два раза видел Оюба вживую и дважды видел на фото, но, несмотря на это, на пятый раз Басханов не смог опознать Оюба. Это говорит о том, что на самом деле Басханов никогда не видел Оюба, и его показания о причастности Титиева к употреблению наркотических средств является абсолютно ложными», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Петр Заикин.

Также он прокомментировал протокол осмотра офиса «Мемориала», где якобы были обнаружены сигареты с марихуаной. «Оюб был задержан 9 января. А практически через десять дней после задержания сигареты с наркотическим веществом были обнаружены на балконе офиса Титиева. В это время шёл снег, дождь, балкон был не крытый, а сигареты выглядели так, как будто за минуту до этого их оттуда изъяли. Странно, что внутри этих сигарет не было чистосердечного признания Оюба Титиева», - отметил Петр Заикин.

По его словам, то, что на сигаретах не имелось признаков воздействия осадков, заставляет сомневаться в порядочности полицейских. «И мы говорим о том, что сигареты туда были подкинуты. Это было сделано с целью дискредитации самого Оюба и других сотрудников «Мемориала». Это целенаправленная тактика по выдавливанию «Мемориала» из Чечни», - подчеркнул Петр Заикин.

Титиев вновь упомянул проблемы с получением почты в СИЗО

Проблемы с получением почты в СИЗО, о которых ранее говорил Оюб Титиев, сохраняются, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» правозащитник. При этом он пояснил, что, когда говорил о том, что не вся почта доставляется заключённым, он имел в виду не себя, а других. «Человеку могут доставить письмо, а его нет в СИЗО, он в суде. Письмо это уносят, и оно пропадает, повторно его не приносят», - рассказал 11 декабря Титиев корреспонденту "Кавказского узла".

«Я не могу утверждать - мне передают все письма или не все, но письма мне приходят», - заявил сегодня Оюб Титиев.

«Также я не могу сказать точно, с какой задержкой доставляются мне письма, уходит время на их проверку, потому задержка бывает разная. О проблемах с почтой я говорил начальнику, он взял это дело под контроль и вроде была проверка», - заявил Оюб Титиев.

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