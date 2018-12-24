Верховный суд Чечни отказался освободить Титиева

24 декабря 2018, 13:50

Суд вынес решение отказать защите в апелляционной жалобе и оставил главу грозненского "Мемориала" Оюба Титиева под стражей.

Как писал "Кавказский узел", на заседании суда 10 декабря обвинение потребовало продлить арест Оюба Титиева. Адвокаты правозащитника попросили отпустить его под домашний арест. Суд согласился с требованием обвинения и продлил арест главы грозненского "Мемориала" до 22 марта 2019 года.

Оюб Титиев с 11 января находится под арестом по обвинению в хранении наркотиков, его дело рассматривает Шалинский горсуд с 19 июля. Глава грозненского представительства ПЦ "Мемориал" утверждает, что наркотики ему подбросили силовики, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева".

Рассмотрение апелляции адвокатов на продление ареста Оюба Титиева было назначено в Верховном суде Чечни сегодня на 16.00 мск, сообщил Правозащитный центр "Мемориал" в трансляции в своем Telegram-канале.

"Адвокаты поехали в ВС с утра в надежде перенести рассмотрение на другой день, вместо этого суд устроил рассмотрение прямо сейчас", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале в 10.41 мск.

По данным правозащитников, суд оставил в силе продление ареста главе грозненского "Мемориала".

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