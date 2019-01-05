Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 125 обстрелах за неделю

05 января 2019, 23:23

Азербайджанские военнослужащие с 30 декабря по 5 января сделали 1000 выстрелов по позициям Армии обороны, заявило военное ведомство Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" писал, что с 23 по 29 декабря 2018 года военное ведомство непризнанной республики насчитало 150 обстрелов своих позиций, а всего за год - около 10 тысяч. Азербайджанские военные применяли как стрелковое оружие, так и гранатометы, сказано в отчете Минобороны Нагорного Карабаха.

По данным Минобороны Нагорного Карабаха, за неделю азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня 125 раз, сделав 1000 выстрелов из стрелкового оружия разного типа. При этом, согласно сообщению ведомства, подразделения Армии обороны "придерживаются договора о перемирии", передал корреспондент "Кавказского узла".

Министерство обороны Азербайджана не прокомментировало к 23.20 мск на своем сайте это заявление. Однако азербайджанская сторона каждый день информирует об обстрелах своих позиций с территории Армении и Нагорного Карабаха. По подсчетам "Кавказского узла", с 30 декабря по 5 января Минобороны Азербайджана насчитало 211 таких случаев. Только за минувшие сутки обстрелов было 23, заявило ведомство.

Перемирие, объявленное сторонами карабахского конфликта после военных действий в апреле 2016 года, не прекратило противостояния, говорится в размещенной на "Кавказском узле" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Более двух лет в зоне конфликта ежедневно ведутся обстрелы, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В "Справочнике" "Кавказского узла" также размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".